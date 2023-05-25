8'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Kadıköy'de terör tepkisi: "Kandil'den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez"

14 Mayıs'taki sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde çıktı. Özellikle deprem bölgesinde yapılanlara kayıtsız kalmayan depremzedeler CHP'nin algı operasyonlarına karşı Başkan Erdoğan'a güçlü bir destek verdi.
2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ise terörün siyasi ayağı HDP ve Kandil'in desteğini alan 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunda kalabilmek için her yolu denemeye başladı. Daha önce kayyumları kaldıracağını vaat eden Kılıçdaroğlu, 2. tur öncesi milliyetçi seçmenin oyunu almak için farkı bir söylem geliştirdi. Takvim.com.tr Dış Ses ekibi Kadıköy'de vatandaşlara Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini sordu.
ERDOĞAN KARŞISINDA HİÇ ŞANSI OLMAZ
Kılıçdaroğlu'nun neden başarısız olduğunu sorusuna cevap veren bir vatandai, "Nedeni çok basit. Toplamda oy oranı yüzde 3 olmayana 4 partiye kaç tane milletvekili verdi 40 tane. Kılıçdaroğlu, matematik uzmanı olduğunu söylemişti ama Erdoğan karşısında hiç şansı olmaz böyle adamların. Bence CHP'nin alt tabanı da çok rahatsız." dedi.
KILIÇDAROĞLU BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI
CHP'nin ilk turdan yanlış bir strateji uyguladığın belirten bir seçmen, "Yani birazcık seçim gecesi aynı 2018 seçimlerinde olduğu gibi birazcık bir yüzüstü kalma duygusu birazcık oldu gibi. Yani birazcık yarı yolda bırakılma gibi" dedi.
Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu ve küçük ortaklara vekil dağıtmasının en büyük hatası olduğunu söyledi.