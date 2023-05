8'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Kadıköy'de terör tepkisi: "Kandil'den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez"

KILIÇDAROĞLU'NU YAPTIĞI İTTİFAKLAR KAYBETTİRDİ

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin en önemli nedeninin yaptığı ittifaklar olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasının en büyük nedenlerinden biri ittifak kurdu diğer partiler. Türk halkı Tabii ki çoğunluğu buna karşı durduğu için Kemal Kılıçdaroğlu bu zihniyette devam ettiği müddetçe kazanabilmesi de çok zor. Haliyle ister istemez doğru ittifakları kurmuş olsaydı bugün Tayyip Erdoğan'ın yerinde Kemal Kılıçdaroğlu olabilirdi ama bu maalesef ülkenin kaderiyle farklı şekilde pazarlıklar yapıldığında ister istemez şu anki durum bu ama ikinci turda da yine Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle 55-45 oranlık bir şeyler kazanacak. Tayyip Erdoğan'ın şu an yirmi yıllık iktidar geçmişinde ülkeyi yaptıklarının hepsi ortada. Keza aşağı yukarı bir 15 yıllıkta bu ülkede bir Kemal Kılıçdaroğlu var. 15 yıldır da muhalefet yapmadıkları ortada. Bugün isterdim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde Muharrem İnce olsaydı daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani ortada olan bir şeyi ne söylersen söyle değişmeyecek. Bu ülkenin kaderi İnşallah hakkımızda en hayırlısı hangisi." dedi.



SİNAN OĞAN'IN DOĞRU YERDE OLDUĞUNU GÖRMEK MUTLU EDİYOR

Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı desteklerken Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi konusundaki soruyu cevaplayan seçmen, "Öncelikle sana şunu söyleyeyim demek ki ikisi aynı ittifak değilmiş farklı zihniyetlerin bir araya gelmesiymiş. Şu an bu muhalefetin yaptığı da bu karma bir şey insanların önüne mecburiyeti yaratırsan bu insanlar görmeyecek kadar kör değiller. Misal şu an bakıyorsunuz, Ümit Özdağ, daha düne kadar yaptığı söylemleri şimdiki verdiği destek, menfaat ilişkileri hepsi. Sinan Oğan'ın doğru yerde olduğunu görmek mutlu ediyor." şeklinde konuştu.