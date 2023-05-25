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    • 25.05.2023 16:27
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    • 25.05.2023 16:27
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    8'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Kadıköy'de terör tepkisi: "Kandil'den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez"

    28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi HDPKK desteğini gizlemek için milliyetçilik maskesi altında takiye yapan 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Takvim.com.tr Dış Ses ekibi Kadıköy'de vatandaşlara sordu. Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola yürüyene oy verilmeyeceğini dile getiren vatandaşlar, "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım, Osman Kavala'nın ne suçu var dersen. Millet de seni kazandırmaz. Sen Kandil'den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez." dedi.

    takvim.com.tr
    Kandil’den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez

    14 Mayıs'taki sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı açık ara farkla önde çıktı. Özellikle deprem bölgesinde yapılanlara kayıtsız kalmayan depremzedeler CHP'nin algı operasyonlarına karşı Başkan Erdoğan'a güçlü bir destek verdi.

    2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ise terörün siyasi ayağı HDP ve Kandil'in desteğini alan 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunda kalabilmek için her yolu denemeye başladı. Daha önce kayyumları kaldıracağını vaat eden Kılıçdaroğlu, 2. tur öncesi milliyetçi seçmenin oyunu almak için farkı bir söylem geliştirdi. Takvim.com.tr Dış Ses ekibi Kadıköy'de vatandaşlara Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini sordu.

    ERDOĞAN KARŞISINDA HİÇ ŞANSI OLMAZ
    Kılıçdaroğlu'nun neden başarısız olduğunu sorusuna cevap veren bir vatandai, "Nedeni çok basit. Toplamda oy oranı yüzde 3 olmayana 4 partiye kaç tane milletvekili verdi 40 tane. Kılıçdaroğlu, matematik uzmanı olduğunu söylemişti ama Erdoğan karşısında hiç şansı olmaz böyle adamların. Bence CHP'nin alt tabanı da çok rahatsız." dedi.



    KILIÇDAROĞLU BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI
    CHP'nin ilk turdan yanlış bir strateji uyguladığın belirten bir seçmen, "Yani birazcık seçim gecesi aynı 2018 seçimlerinde olduğu gibi birazcık bir yüzüstü kalma duygusu birazcık oldu gibi. Yani birazcık yarı yolda bırakılma gibi" dedi.

    Bir başka vatandaş ise Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu ve küçük ortaklara vekil dağıtmasının en büyük hatası olduğunu söyledi.



        KILIÇDAROĞLU'NU YAPTIĞI İTTİFAKLAR KAYBETTİRDİ
        7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin en önemli nedeninin yaptığı ittifaklar olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasının en büyük nedenlerinden biri ittifak kurdu diğer partiler. Türk halkı Tabii ki çoğunluğu buna karşı durduğu için Kemal Kılıçdaroğlu bu zihniyette devam ettiği müddetçe kazanabilmesi de çok zor. Haliyle ister istemez doğru ittifakları kurmuş olsaydı bugün Tayyip Erdoğan'ın yerinde Kemal Kılıçdaroğlu olabilirdi ama bu maalesef ülkenin kaderiyle farklı şekilde pazarlıklar yapıldığında ister istemez şu anki durum bu ama ikinci turda da yine Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle 55-45 oranlık bir şeyler kazanacak. Tayyip Erdoğan'ın şu an yirmi yıllık iktidar geçmişinde ülkeyi yaptıklarının hepsi ortada. Keza aşağı yukarı bir 15 yıllıkta bu ülkede bir Kemal Kılıçdaroğlu var. 15 yıldır da muhalefet yapmadıkları ortada. Bugün isterdim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde Muharrem İnce olsaydı daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yani ortada olan bir şeyi ne söylersen söyle değişmeyecek. Bu ülkenin kaderi İnşallah hakkımızda en hayırlısı hangisi." dedi.

        SİNAN OĞAN'IN DOĞRU YERDE OLDUĞUNU GÖRMEK MUTLU EDİYOR
        Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı desteklerken Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi konusundaki soruyu cevaplayan seçmen, "Öncelikle sana şunu söyleyeyim demek ki ikisi aynı ittifak değilmiş farklı zihniyetlerin bir araya gelmesiymiş. Şu an bu muhalefetin yaptığı da bu karma bir şey insanların önüne mecburiyeti yaratırsan bu insanlar görmeyecek kadar kör değiller. Misal şu an bakıyorsunuz, Ümit Özdağ, daha düne kadar yaptığı söylemleri şimdiki verdiği destek, menfaat ilişkileri hepsi. Sinan Oğan'ın doğru yerde olduğunu görmek mutlu ediyor." şeklinde konuştu.



        KAZANAMADI ÇÜNKÜ AKŞAM YALAN SABAH YALAN
        Kılıçdaroğlu'na PKK ile işbirliği yaptığı için oy vermediği belirten bir seçmen, "Kazanamadı çünkü akşam yalan sabah yalan. Yalan söylüyor, başımızda güçlü bir Reis var, kaybetmemek gerekiyor reisi. Yapıyor, uçaklar yapıyor , SİHA'lar yapıyor, hastaneler yapıyor. Yine kazanamayacak ikinci turda da kazanamayacak Kılıçdaroğlu. Çünkü Rabbim izin vermeyecek, biz duamızı milletten alıyoruz reisimizin dediği gibi. Ben reisimin bayrağını fotoğrafını bile, ne çantamda gezdiriyorum. Çünkü Reis tüm dünyaya hükmediyor görebilir miyim." ifadelerini kullandı.



        Kılıçdaroğlu'nun HDP ile çok yakın olduğu ve İnce ile arasında mesafe koyduğu için seçimi kaybettiğini belirten bir vatandaş, "Yani o 4 tane partinin bir puan etmediği yerde Muharrem İnce'ye dışlaması zaten bitirdi olayı tamamen ondan. İkinci tur birinci turun aynısı olacak yani 5-6 puanla Recep Tayyip Erdoğan kazanır. Recep Tayyip Erdoğan güven veriyor. Bizim şu an soğan 7 lira 10 lira 20 liranın şeyine bakmıyoruz bayrağımız vatan toprağı bütünlüğü bunların bizim için hepsi son derece önemli. Her şeye karşı çıkan HDP ile olan bir partiyi ülkede görmek istemiyoruz biz hele cumhurbaşkanlığında önde olduğu zaman başımıza neler geleceğini Allah bilir." dedi. Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a destek vermesini de değerlendiren seçmen, "Bence son derece önemli bir destek açıklaması. Zaten bildiğiniz gibi milliyetçi bir kökenden geldiği için Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesi Bence son derece doğru bir karar vermiştir farkı da herkes seçiminde görecek." ifadelerini kullandı.



            Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te ortakları yüzünden kazanamadığını belirten genç bir seçmen, "Yüzde biri bile geçememeleriyle büyük bir milletvekili sayısı kazandılar kendisi niye kazanamadı. Milliyetçilik söyleminde çok geri planda kaldı. İnsanların özellikle İç Anadolu'da çekinceleri var bu yüzden ben böyle yorumluyorum." dedi.


            Bir vatandaş ise, CHP ve 7'li koalisyonun HDP ile işbirliği yaptığı için seçimi kaybettiğini belirterek, "Maalesef yüzde 45 bile geçemedi." ifadelerini kullandı.


            Çözüm sürecinde yapılanları CHP'nin kendi kirli işbirliğine kılıf olarak kullandığına dikkat çeken bir seçmen ise, "Çözülüm neydi? PKK'ya dediler ki, "Oğlum bize kurşun atmayın ABD'nin hoşuna gider. Tayyip diyor ki birbirimize kurşun atmayalım birleşelim.Onu da karıştırdılar" dedi.


                CHP'ye dağdan emirler geldiğini belirten bir vatandaş ise, "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım, Osman Kavala'nın ne suçu var dersen. Millet de seni kazandırmaz. Sen Kandil'den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez. Senin ne işin var HDP ile ya. Sen Atatürk'ün partisisin ya. Karşıda adam dağları yüklenmiş geliyor. Sivaslıyım bindim İki saatte Ankara'ya geldim. Bunu artık inkar edersem nankör olurum." dedi.


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                Haberler Güncel 8'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Kadıköy'de terör tepkisi: "Kandil'den emir alırsan bu vatandaş sana oy vermez"
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