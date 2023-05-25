Resmi Gazete’de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğal gaz faturası borçları silindi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:
6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin;
6/2/2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6/2/2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları ile bunların ferîlerinin, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin alacağı olarak devredilen elektrik tüketim tutarlarının terkin edilmesini kapsar.
Bu Tebliğ, yasal olmayan yollarla tüketilen elektrik ve doğal gaz tüketimlerini kapsamaz. Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ile genel aydınlatma aboneleri bu Tebliğin kapsamı dışındadır.
FATURASINI ÖDEMİŞ OLANLAR İADE TALEBİNDE BULUNABİLECEK Mİ?
6 Şubat tarihi öncesine ait olup da 6 Şubat tarihi sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar silinemeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Ancak yapılmış olan bu tür ödemeler, bu Tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmiş ise, söz konusu faturalar terkin kapsamında değerlendirilecek. Bu Tebliğin yayımı tarihi öncesinde ödenmiş faturalar için, terkinden faydalanmak üzere iade talebinde bulunulamaz. Talepte bulunulması halinde bu talepler işleme alınmaz.