Resmi Gazete’de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silindi





DENETİM VE HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI

EPDK gerekmesi durumunda, şirketler tarafından terkin edilmesi talep edilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ve bu Tebliğ kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak üzere düzenlenen belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilip verilmediğine ilişkin, ilgili şirketler nezdinde gerekli kontrolleri ve denetimleri yapabilir.



Yapılan kontrol ve denetimlerde şirketlere olması gerekenden fazla veya haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla veya haksız ödenen tutar, ödenmesi gereken asıl tutar, hatanın neden kaynaklandığı EPDK tarafından Bakanlığa bildirilir.

Bildirilen fazla veya haksız ödeme tutarı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan tutar da dahil edilmek suretiyle, ilgili şirketlerden 30 gün içinde geri alınır. Bu süre içerisinde geri ödeme gerçekleştirilmezse alacak, ilgili şirketin mükellefi bulunduğu vergi dairesine bildirilir ve vergi dairesince takip ve tahsilatı gerçekleştirilir.

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