Batı medyası Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinde aldığı rekor oyu incelemek için Türkiye'ye geldi!

Türkiye'de ikinci tur seçimlerine sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'tan önce anketlere kanan Batı medyası, ilk turdan sonra şoka uğradı! 21 yıldır hiçbir seçim kaybetmeyen Başkan Erdoğan bir kez daha halktan büyük oy aldı. İşte Batı medyası da Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinden aldığı oyları incelemek için Türkiye'ye gelip depremzedelerle röportaj yaptı.





'BİZE ÇOK İYİ BAKTI'

Vatandaşların verdiği her cevap Erdoğan sevgisinin ispatıydı. Bölgedeki bir benzin istasyonunda çalışan 18 yaşındaki bir gencin Erdoğan için "Reisin yanındayız" dediğine dikkat çeken gazete "Erdoğan ve partisi seçmenin kendilerine olan desteğini daha da sağlamlaştırdı" ifadesini kullandı. Depremin ardından tam teşekküllü bir konteynere yerleştiklerini söyleyen 18 yaşındaki genç, Başkan Erdoğan'a olan sevgisini şöyle anlattı: Erdoğan çok iyi bir adam. Allah razı olsun depremden sonra bize çok iyi baktı...