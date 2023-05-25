Batı medyası Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinde aldığı rekor oyu incelemek için Türkiye'ye geldi!

Türkiye'de ikinci tur seçimlerine sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'tan önce anketlere kanan Batı medyası, ilk turdan sonra şoka uğradı! 21 yıldır hiçbir seçim kaybetmeyen Başkan Erdoğan bir kez daha halktan büyük oy aldı. İşte Batı medyası da Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesinden aldığı oyları incelemek için Türkiye'ye gelip depremzedelerle röportaj yaptı.
'BİZE ÇOK İYİ BAKTI'
Vatandaşların verdiği her cevap Erdoğan sevgisinin ispatıydı. Bölgedeki bir benzin istasyonunda çalışan 18 yaşındaki bir gencin Erdoğan için "Reisin yanındayız" dediğine dikkat çeken gazete "Erdoğan ve partisi seçmenin kendilerine olan desteğini daha da sağlamlaştırdı" ifadesini kullandı. Depremin ardından tam teşekküllü bir konteynere yerleştiklerini söyleyen 18 yaşındaki genç, Başkan Erdoğan'a olan sevgisini şöyle anlattı: Erdoğan çok iyi bir adam. Allah razı olsun depremden sonra bize çok iyi baktı...
Kahramanmaraş'ta bir inşaat işçisinin de düşüncelerine yer veren gazete vatandaşın 'Erdoğan birlik çağrısında bulundu. Bu çok önemliydi. Bizi yalnız bırakmadı' dedi. Gazete, 'Erdoğan burada oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladı' dedi.
WP'ye konuşan bir depremzede 'Erdoğan iyi bir adam. Depremden sonra Allah razı olsun, bize çok iyi baktı' dedi. Depremzede evi hasar gördükten sonra içinde klima, çamaşır ve bulaşık makinesi bulunan bir konteyner eve yerleştirildiğini belirtti.
FRANSIZ DERGİDEN İTİRAF
Fransız L'Express ağız değiştirdi. Başkan Erdoğan'ın 2. turun favorisi olduğunu söyledi. 'Hangi diktatör 2. tura kalır?' diye soran Fransız dergi, anketlerin kendilerini yanılttığını ifade etti. 'İlk turun büyük galibi oyların yüzde 49,52'sini alan Erdoğan' dedi. Erdoğan'ın 2. turda demokratik bir zafer ayrıcalığına sahip olacağını belirtti.