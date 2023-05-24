Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi: "Sözleri Kandil'e!"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler, Ankara'nın tüm ilçelerinden gelerek bu şehri inşa ettiniz. Sizler Çorum'dan, Yozgat'tan, Çankırı'dan, Kayseri'den, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Sivas'tan, Samsun'dan Tokat'tan ve dahi Türkiye'nin 81 vilayetinin neredeyse tamamından gelerek, geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehre emeğinizi, gençliğinizi verdiniz, hayatınızı adadınız. Bu şehir de sizlere barınacak yuva verdi, sofranıza koyacak ekmek verdi. Çocuklarınızı yetiştirecek imkan sağladı. Huzurla hayatını sürdüreceğiniz bir iklim sundu. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi. Şayet öyle baksalardı Türküyle Kürdüyle Sünnisiyle Alevisiyle bu milletin tüm evlatlarını göreceklerdi."

Bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözlerinin zaten mühürlü olduğunu, onların hakikatleri zaten göremeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim sözümüz, ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yürekleredir. Bizim sözümüz, Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan Cumhuriyet'e devrolan ecdat mirasına dört elle sarılanlaradır. Bizim sözümüz, Cumhuriyet'in ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye Yüzyılı'nın hızla inşası için sabırsızlananlaradır. Bizim sözümüz PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadığı oyunları boşa çıkarmak için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek, kenetlenenleredir. Bizim sözümüz ipinin bir ucu terör örgütlerinin bir ucu tefecilerin bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza 1001 suratla çıkaranların riyakarlıklarına dur diyenlerindir. Velhasıl bizim sözümüz milletimizedir."

Erdoğan, siyasi hayatlarının her döneminde, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinin her safhasında bugün de sözlerinin yine millete olduğunu, yarın da öyle olacağını belirterek, "Cumhur İttifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Rabbimize dünyaya böyle asil bir milletin evladı olarak gelme şerefi bahşettiği için ne kadar hamd etsek azdır. Biz de hamdimizi eser ve hizmetle göstermenin gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.