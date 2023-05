Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi: "Sözleri Kandil'e!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hazreti Mevlana'dan ilhamla, 28 Mayıs gecesini dünü dünde bırakıp yeni şeyler söyleyeceğimiz taze bir başlangıç haline dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz." dedi.

Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuşan Erdoğan, asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda telafi ettikleri gibi 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılının yükselişini de hep birlikte sağlama çağrısında bulundu.

2014'te ülkenin eski sistemine göre seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olduktan sonra verdiği herkesi kucaklama sözünü tuttuğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Bay bay Kemal mi yaptı? Biz yaptık, biz. Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık. Bir de bu belediye başkanına bir sorun, 'Sen ne yaptın?' Ne yaptı? 4 yıl oldu. 4 yılda ne yaptın? Bunları bir sorun. İstanbul'a sorun, 'Sen İstanbul'da 4 yılda ne yaptın?' Hiç. İzmir'e sorun, 'Sen ne yaptın?' İzmir'in havalimanını, Menderes Havalimanı'nı da bu kardeşiniz yaptı. Bundan sonra da biz yaparız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir milletvekili olduğunu anımsatan Erdoğan, "İzmir-İstanbul arası 7,5 saatti. 3 saate kim indirdi? Biz, biz. Manisa-İzmir arası Sabuncubeli Tüneli... Dağları deldik. Kim deldi? Biz, biz. Bir sorun, 'Arkadaş sen İzmir milletvekilisin, İzmir Belediyesi sizde. Ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin.' Bir yağmur yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Ne yaptınız, bir söyleyin. Yok. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birinin hayatına katkılarda bulunan hizmetlerimizle, 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğumuzu ispatladık. Ankara'da eğitime bakın, AK Parti var, sağlığa bakın, AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? En son yeni, muhteşem yine aynı büyüklükteki hastanemizi yaptık, şehir hastanesi. Kim yaptı? Yine biz yaptık. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." şeklinde konuştu.