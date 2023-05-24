Kahramanmaraş'ta 1500 rakımlı dağa konteyner kent kuruldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Avcılar Mahallesi, 6 Şubat depremlerinden zarar gördü. İkinci depremle Koç Dağı'ndan kopan dev kaya parçaları köye düştü.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), bölgede yaptığı hasar tespit çalışmaları neticesinde mahalleyi yerleşkenin 3 kilometre batısında yer alan 1500 rakımlı tepeye taşıdı.

AFAD, depremden ve kayalardan etkilenen depremzedelere 100 adet konteyner inşa etti.

"KALICI KONUTLAR DA YAPILIRSA MİLLETİMİZ RAHATLAR"

TRT Haber'de yer alan habere göre, Konteynerlere yerleştirilen depremzedeler yetkililere teşekkür ederek, kalıcı konutların da aynı bölgeye yapılması konusunda talepte bulundu.

Mehmet Boran, "Köyümüz dağın eteğinde olduğu için kayalar buraya geldi. Devlet bize 'taşınacaksınız' dedi ve burayı gösterdi. Öncesinde çadırda kalıyorduk. Hepimize ay ayrı konteynerler verdiler. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi de buraya konut yapacaklar" diye konuştu.

Mehmet Kabaçam, "Kayaların köyümüze hasar vermesinden dolayı devletimiz bizim buraya taşınmamızı uygun gördü. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şimdi de hayatımızı idame ettiriyoruz burada. Ama bizim istediğimiz kalıcı konutlar da yapılırsa milletimiz rahatlar, böylece bu şeyi atlatmış oluruz. Devletimiz daima yanımızda oldu, ihtiyaçlarımız giderildi" dedi.

Fatma Kabaçam ise, "Evde çok zarar gördük. Çok da korktuk ama Allah burayı nasip etti. Ben evlerimizin eski yerine yapılmasını istiyorum. Ama buradaki yaşantımız da çok güzel. Allah razı olsun, evimizi de devlet verdi ama eski evimin tadı başka" sözlerini kullandı.