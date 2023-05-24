İkinci turda nasıl oy nasıl kullanılacak? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Seçmenleri bilgilendirme amaçlı kamu spotları ve afişler hazırlayan YSK, geçerli ve geçersiz oylarla ilgili sıklıkla merak edilen soruları yanıtlamıştı. Peki, oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? O kullanmaya giderken yanımızda neler olmalı?
İşte, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği hususlara göre oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler...
İlk olarak sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenmelisiniz. seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK`nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil.
Vatandaşlar, oy kullanmak için sandık görevlilerine; seçmenin 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan', resimli ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan resmi nitelikteki belgeyi teslim etmeliler.
Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi belgelerle birlikte ibraz etmesi halinde oylarını kullanabilecek.