İkinci turda nasıl oy nasıl kullanılacak? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

SANDIK GÖREVLİLERİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu, saat 07.00`de oy verme yerinde bir araya gelecek.



Sandık kurulu ilk olarak ant metnini okuyacak ve başkan tarafından oy sandığı mühürlenecek. Daha sonra oy zarfları sayılacak, oy pusulalarının bulunduğu paketler açılacak ve zarflar ile oy pusulalarının arka yüzlerine mühür basılacak.



Hazırlıklar 07.00-08.00 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 08.00`de başlayacak ve saat 17.00`ye kadar sürecek. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa, bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.