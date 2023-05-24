Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile Suriye sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Sınırın sıfır noktasındaki Ufuk Hudut Karakolu'na da giden Akar, tören mangasını selamladı, Türk bayrağını öperek karakol komutanına teslim etti.
Daha sonra gözetleme kulesine çıkan Akar, hudut tekmilinin yanı sıra yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
"BURADAN YASA DIŞI GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL"
Fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra Dragon Eye Sensör Sistemi, termal kameralar, gece-gündüz görüş sistemleri, Midas Akustik Algılama sistemi ve diğer sistem ve teçhizatlara ilişkin aldığı brifingin ardından Akar, karakol komutanı teğmene, "Buradan iddia edildiği gibi yasa dışı geçiş mümkün mü" diye sordu. Hudutta görevli teğmen, "Dört kademeli emniyet sistemi kullanıyoruz, buradan yasa dışı geçiş mümkün değil" yanıtını verdi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akar, "huduttan yasa dışı geçiş" iddialarına ilişkin soru üzerine, bunların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünmek istediklerini, aksi durumu kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
"HİÇBİR EKSİKLİĞE MEYDAN VERMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğinin sağlanması konusunda son derece başarılı görevleri yerine getirdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:
"Yüksek teknoloji ile teçhiz edilmiş Mehmetçik görevini gece-gündüz demeden başarıyla yerine getirmektedir. Yaptığımız çalışmalarda elimizdeki imkanları son derece etkin kullanarak hiçbir eksikliğe meydan vermeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Suriye, İran, Irak hududu hem modüler beton duvar, tel örgüler ve hendeklerin de bulunduğu engel sistemi ile korunmakta hem de bu engel sistemi gözle ve elektronik cihazlarla takviye edilmekte, gece-gündüz izlenmektedir. Hudut hattındaki en ufak hareketlerin yanı sıra taktik resim Ankara'daki harekat merkezlerinde de izlenebilmektedir."