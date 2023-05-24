Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin

Mehmetçiği özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Akar, "Mehmetçiğin emeklerine tüm kamuoyu saygı duyarken bazı siyasilerin de buradaki arkadaşlarımızın oldukça zorlu şartlarda yaptıkları görevlere ve emeklerine saygı göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"BUNLAR YAKIŞIKSIZ, GERÇEKLERE DAYANMAYAN VE OLMAMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR"

Sosyal medyada yer alan ve Türkiye sınırında çekildiği iddia edilen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin soru üzerine Akar, "Bu iddia bir klasik haline geldi. Yasa dışı geçişle ilgili ortaya atılan birtakım videolar ve fotoğrafların kesinlikle bizim hududumuzla alakası yok. Hududumuza ait olmayan görüntüler üzerinden bazıları hudutlarımızla ilgili birtakım yorumlarda bulunulmakta. Bunlar yakışıksız, gerçeklere dayanmayan ve olmaması gereken davranışlar. Vatandaşlarımızın da resmi açıklamalara itibar etmelerini, onun dışında yanlış bir algıya kapılmamaları gerektiğini de hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.