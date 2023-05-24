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    • 24.05.2023 15:39
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    Deva Partisi'nde şok istifa! "Hayal kırıklığına uğradık"

    DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı yöneticiler, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. Peker, 7’li koalisyonun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, “Ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deva Partisi’nde şok istifa! Hayal kırıklığına uğradık

    AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen törenle DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı yöneticiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Törene AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Başkanı Emre Güray ve partililer de katıldı. Törende, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.

    "BAŞKA PARTİLERİN ELLERİNE TESLİM EDİLDİK"
    Burada bir konuşma yapan DEVA Partisi Van İl Başkanı Peker, Deva Partisi ve 7'li koalisyonun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. İl Başkanı Peker, "Uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız, maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde tamamen yalnız ve başka partilerin ellerine teslim edildik. Emeklerimizin karşılığı olarak bize dayatılan bu tavır asla tarafımızca kabul edilebilir değildi. Bizler yine de sabrettik ve sivrilen taraf olmak istemedik.



    Peker, 7'li koalisyonu onlarca aday adayı başvurusu yapılmasına rağmen Van'da DEVA Partisi'nden bir aday göstermemesi nedeniyle eleştirdi.

    Peker, "Aday gösterilmemesi dışında, seçim süreci boyunca tek taraflı yürütülen bir süreç olması için sürekli dışarıda bırakılmaya çalışıldık. Bu süreçlerin tamamında DEVA Partisi Genel Merkezinin de duyarsızlığı bizi ziyadesiyle üzdü." dedi.

    "ÜLKEMİZİ ZARARA SÜRÜLÜYORLAR"
    7'li koalisyon ve DEVA Partisi'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Peker, "Bizler daha iyi bir gelecek için oluşumların olmasını beklerken, ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik" ifadelerini kullandı.



        "ÖNCELİĞİMİZ GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"
        Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan 7'li koalisyon temsilcilerinin kendilerini temsil edemez duruma geldiğini dile getiren Peker, "Bu rahatsızlığımızı defalarca dile getirdik, lakin sesimizi duyuramadık. Emek harcadığımız, gecemizi gündüzümüzü verdiğimiz DEVA Partisi Genel Merkezi ise sadece birkaç şahsı milletvekili yapmak amacıyla teşkilatlarının büyük kısmını görmez ve duymaz oldu. Tüm bunların sonucuyla yol arkadaşlarımla kararımızı tekrar gözden geçirmek için bir araya geldik ve yoğun istişareler yaptık. Sabırlı ve çok düşünerek hareket ettik. Günün sonunda devletimiz, milletimiz ve de vatanımız için bütün emeklerimizden feragat edip doğru duran tarafta olmayı kendimize görev saydık. Bizler sadece siyaset hesabı olan bir topluluk değiliz. Önceliğimiz güçlü bir Türkiye'dir. Millet İttifakı bu anlamda sürekli zaafiyetler gösterip her pazarlık masasında kolunu bacağını bırakmayı kabul eden bir oluşum olmuş, gördüğümüz durum itibariyle de ülkeyi yönetemeyeceklerine kanaat getirmiş bulunmaktayız. Doğru olan, ülkemizin ve devletimizin devamlılığını sağlayacağına inandığımız AK Parti saflarına geçmeyi kendimiz ve ülkemiz için bir görev kabul etme kararı almış bulunmaktayız. Herhangi bir pazarlık yapmadan, sadece ülkemizin bekası için gerekli tüm çalışmaları yapacağımıza ve de ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

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