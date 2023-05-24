Deva Partisi'nde şok istifa! "Hayal kırıklığına uğradık"

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen törenle DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı yöneticiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Törene AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Başkanı Emre Güray ve partililer de katıldı. Törende, DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.
"BAŞKA PARTİLERİN ELLERİNE TESLİM EDİLDİK"
Burada bir konuşma yapan DEVA Partisi Van İl Başkanı Peker, Deva Partisi ve 7'li koalisyonun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. İl Başkanı Peker, "Uzun soluklu bir seçim sürecinden geçtik. Beraberce büyük emekler harcadığımız, maddi manevi elimizden gelenin fazlasını yapmış olduğumuz partimiz tarafından seçim sürecinde tamamen yalnız ve başka partilerin ellerine teslim edildik. Emeklerimizin karşılığı olarak bize dayatılan bu tavır asla tarafımızca kabul edilebilir değildi. Bizler yine de sabrettik ve sivrilen taraf olmak istemedik.
Peker, 7'li koalisyonu onlarca aday adayı başvurusu yapılmasına rağmen Van'da DEVA Partisi'nden bir aday göstermemesi nedeniyle eleştirdi.
Peker, "Aday gösterilmemesi dışında, seçim süreci boyunca tek taraflı yürütülen bir süreç olması için sürekli dışarıda bırakılmaya çalışıldık. Bu süreçlerin tamamında DEVA Partisi Genel Merkezinin de duyarsızlığı bizi ziyadesiyle üzdü." dedi.
"ÜLKEMİZİ ZARARA SÜRÜLÜYORLAR"
7'li koalisyon ve DEVA Partisi'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Peker, "Bizler daha iyi bir gelecek için oluşumların olmasını beklerken, ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik" ifadelerini kullandı.