Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ankara'nın 15 Temmuz gecesine gösterdiği kahramanlık nesillerden nesillere gösterilecek bir kahramanlık olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Bu şehir de size barınacak yuva, sofranıza koyacak ekmek verdi. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada tüm illeri göreceklerdi.

Bu vatan topraklarını parçalamak dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Bizim sözümüz Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütlerin hain emellerine karşı tek millet, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin üzerimize oynadığı oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyenleredir.

Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz yine milletimizedir. Cumhur ittifakı da sözünü milletine söyleyenlerin ittifakıdır.

"TOPLAM 0YU 1 PUAN OLAN PARTİLERE 40 VEKİL VERDİ"

Biz sözümüzü millete söylerken rakibimiz her gün bir başka maske ile bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı özerklik diyerek Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindekini serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandildekiler de kendisine destek açıklıyor. CHP genel başkanı uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor. Onlar da desteğini sürdürüyor. Seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlardır. Aleyhimize yaptıkları kampanyalar ile karşılık veriyor onlar da. Bay bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan değil mi? Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz, diyor. Bizim üzüldüğümüz ülkesine sevdasından şüphe duymadığımız CHP seçmeninin düşürüldükleri durumdur. Artık yeni bir Seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyu 1 eden partilere 40 vekil verdin. Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim.

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