Numan Kurtulmuş seçim gündemini değerlendirdi: "Kılıçdaroğlu o koltukta oturamaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi.



MUHALEFET: 28 Mayıs seçimlerinden sonra muhalefet dağılır. CHP lideri Kılıçdaroğlu artık o koltukta oturamaz. Dağıtılan 38 milletvekilinin hesabını Kılıçdaroğlu'ndan sorarlar.



HDP: HDP, terör örgütü ile arasına mesafe koymayı başaramadı. Bir eli dağda bir eli sandıkta siyaset yaptı. Seçimlerden önce 13-14 arasında beklenen oy oranının gerçek olmadığı ortaya çıktı.





KABULLENMİYORLAR: AK Parti kaybederse seçim sonuçlarını kabullenmeyecek dediler. Ancak gördük ki seçim sonuçlarını muhalefet cephesi kabullenemiyor. Türk halkının yüzde 67'si AK Parti'ye bir ya da birkaç kez oy vermiş. Bu çok büyük bir güç. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,5'un çok üstünde bir potansiyeli var.



50+1 SİSTEMİ: Parlamenter sistem ve Başbakanlık hayalleri 2028'e kadar bir daha konuşulmamak üzere kapandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 50+1 sistemi önümüzdeki süreçte tartışılabilir ve gözden geçirilebilir.



SİNAN OĞAN: Cumhur İttifakı hiçbir dönemde pazarlık içerisinde olmadı. Sayın Devlet Bahçeli de çok ilkeli bir çizgi izledi. Sinan Oğan ile pazarlık anlamına gelecek hiçbir görüşme olmadı. İlkeler üzerinde konuşuldu. Ümit Özdağ ile yaptığımız görüşmede mülteciler meselesi başta olmak üzere bazı fikir ayrılıklarımız oldu.



SIĞINMACILAR: Ülkemizde 12 milyon değil 4 milyonu Suriyeli toplam 5 milyona yakın sığınmacı var. Bunların tamamının gideceğini düşünmek yanlış olur. Türkiye sığınmacılara ev sahipliği konusunda muhteşem bir sınav verdi. Bunu yapabilecek dünyada başka bir ülke yok.