Başkan Erdoğan'dan Malatya ve Sivas'ta önemli açıklamalar: "Rehavete kapılmayın"

Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. Memurluğu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Bunlar milletle bağını koparmış mankurttur. Benim milletim, teröristle el ele yürüyenleri inşallah pazar günü sandığa gömecek.





Biz en düşük emekli maaşını 7.500, ikramiyeyi 2 bin liraya çıkardık. Bunu yükseltmenin hesabı içindeyiz. Memurlarımızın da en düşük maaşını Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik. Unutmayın sandığın kazası yoktur!