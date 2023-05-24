Başkan Erdoğan'dan Malatya ve Sivas'ta önemli açıklamalar: "Rehavete kapılmayın"

Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. Memurluğu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Bunlar milletle bağını koparmış mankurttur. Benim milletim, teröristle el ele yürüyenleri inşallah pazar günü sandığa gömecek.
Biz en düşük emekli maaşını 7.500, ikramiyeyi 2 bin liraya çıkardık. Bunu yükseltmenin hesabı içindeyiz. Memurlarımızın da en düşük maaşını Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik. Unutmayın sandığın kazası yoktur!
Başkan Erdoğan, Malatya'ya gitti. Konteyner kentteki vatandaşlarla bir araya geldi. "Yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz" dedi. Depremzedeler için de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi...
Başkan Tayyip Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında dün Malatya'ya gitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Önemli mesajlar verdi:
Pazara hazır mıyız? Çok çalışıyoruz. Yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. Benim ülkem milletim bu teröristlerle el ele yürüyenlerle pazar günü sandığa gömecek mi?
Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bundan bir şey olmaz, memurluğunu bile doğru düzgün yapamadı. 15 seçim 15 mağlubiyet. Yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın diyeceksiniz.
Depremzedelere 30 milyar lira ödeme yaptık. Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, daha planlı bir yer haline getirmekte kararlıyız. Ekim-kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlamayı hedefliyoruz.