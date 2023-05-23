Defne Devlet Hastanesi’nin ilk hastaları konuştu: CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş muayene olmak için hastaneye geldi. Vatandaşlar hastanenin bu kadar kısa süre içinde bitirilip hizmetlerine sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların bu iddiaları ile birlikte sosyal medya üzerinden kirli algı operasyonuna soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'sahte temel atma töreni' diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı asılsız iddialar çürütülmüş oldu.