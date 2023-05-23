Defne Devlet Hastanesi’nin ilk hastaları konuştu: CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve önceki gün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, hizmete açıldı.
36 POLİKLİNİK BULUNUYOR
28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor.
Ayrıca hastane 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunuyor. Hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen hastane, hatalara kapılarını açtı.