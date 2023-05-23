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    • 23.05.2023 10:30
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    Defne Devlet Hastanesi’nin ilk hastaları konuştu: CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve 60 gün gibi kısa bir süre içinde inşa edilen Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Muayene için gelen vatandaşlar, CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Defne Hastanesi’nin ilk hastaları konuştu

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve önceki gün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, hizmete açıldı.

    36 POLİKLİNİK BULUNUYOR
    28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor.

    Ayrıca hastane 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunuyor. Hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen hastane, hatalara kapılarını açtı.

        Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş muayene olmak için hastaneye geldi. Vatandaşlar hastanenin bu kadar kısa süre içinde bitirilip hizmetlerine sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Vatandaşların bu iddiaları ile birlikte sosyal medya üzerinden kirli algı operasyonuna soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'sahte temel atma töreni' diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı asılsız iddialar çürütülmüş oldu.

        Gözleri görmeyen 95 yaşındaki babaannesi Vahide Okçu'yu Defne Devlet Hastanesi'ne getiren 21 yaşındaki Nihat Okçu, "Bu bölgenin çoğu CHP'ye oy veriyor.

        Temel atılınca biz de dalga geçip inanmadık. Ama gece gündüz durmadan çalıştılar. Hastanenin, 60 günde tamamlanıp açıldığına hâlâ inanamıyorum. Defneliler olarak hastanenin bitirileceğine biz bile inanmadık.

        Ama Sayın Cumhurbaşkanı parti ayırt etmeden hizmet etti. Doğruya doğru, Cumhurbaşkanımız yaptı. CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı" dedi.

        "İNKAR ETMEK NANKÖRLÜK OLUR"
        Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 34 yaşındaki Sefa Vural ise, "Hastanede çalışanların hepsi güler yüzlü. Bu hizmeti inkâr etmek nankörlük olur. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Reis buraya gelmişse boş yere gelmez.

        Burada AK Parti'ye oy çıkmamasına rağmen gece gündüz çalışarak, vatandaşa hizmet etti. 28 Mayıs'ta da bu hizmetin karşılığını alacaktır" diye konuştu.

            "CHP GELSİN BU HASTANEYİ GÖRSÜN"
            52 yaşındaki Emekli Veli Bebek ise, "Hastaneyi çok güzel buldum. Bugüne kadar hiçbir eseri olmayan CHP gelsin bu hastaneyi görsün. 60 günde nasıl hastane yapıldığına baksın. Reis, verdiği bütün sözleri tek tek yerine getiriyor. Getirmeye de devam edecektir" dedi.

            33 yıldır Almanya'da yaşayan Ali Durul, "Özellikle hastaneyi gezmeye geldim. Hastanenin her yerini gezdim, çok lüks olmuş.

            Gerçekten muhteşem bir hastane yapmışlar. Almanya'ya gittiğimde, burada yaşadığım duyguları anlatacağım" ifadelerini kullandı.

            "VATANDAŞLARIMIZ OLDUKÇA MEMNUN"
            İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan hastanenin poliklinik hizmeti vermeye başladığını söyledi.

            Hastanede bütün polikliniklerin aktif olarak çalıştığını belirten Barçın, "Hastanemize gelen vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu.

            Şu an yeni hastanemiz açıldı ve vatandaşlarımız oldukça memnunlar" diye konuştu.

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            Haberler Güncel Defne Devlet Hastanesi’nin ilk hastaları konuştu: CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı
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