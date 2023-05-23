Son dakika: Kahraman Mehmetçik teröristlerin kabusu olmaya devam ediyor! Bakan Akar açıkladı: Bir ayda 19 terörist öldürüldü

Mehmetçiğin iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok." diye konuştu.

Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Sözde elebaşları panik içinde efendilerine 'Bizi kurtarın, silah verin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurun' diye çağrıda bulunuyor. Ne verirlerse versinler, top da tüfek de helikopter de verseler biz onları kazdıkları çukurlara gömmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda terör örgütüne katılım sıfıra yakın, kaçış azami. Onun için de terör örgütünün elebaşları efendilerinden kendilerini kurtarmaları için yardım çağrısında bulunuyor."