İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.