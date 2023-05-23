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    • 23.05.2023 08:52
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    İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

    İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    3 ilde DEAŞ’a baskın!

    İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
    Yapılan çalışmalar sırasında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

    İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı.

    Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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