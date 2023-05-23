Kemal bey bunu biz değil çok güvendiğiniz Alman medyası söylüyor: "Erdoğan'a her zaman güvenebilirsiniz"

Başkan Tayyip Erdoğan, 21 yıldır girdiği tüm seçimleri kazandı. Alman devlet kanalı ZDF'de Erdoğan'ın başarısıyla ilgili program yapıldı. Markus Lanz'ın sunduğu programa Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de katıldı. İki isim Başkan Erdoğan'a dair şu övgü dolu açıklamaları yaptı:





MARKUS LANZ: Başkan Erdoğan, Suriye, Irak, Libya Azerbaycan, Ukrayna ve diğer bölgelerde çok etkin. Bir yerlerde güç noktası oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsenin bunu hissetme yeteneği yoktur. Her yerde Türk SİHA'ları uçuyor. Bu gerçekten dengeli bir dış politika... 'Kılıçdaroğlu'nu bilmiyorsunuz liderlik yapabilir mi' diye. Ama Başkan Erdoğan ise bu konuda birçok başarıya imza attı.