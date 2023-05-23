Kemal bey bunu biz değil çok güvendiğiniz Alman medyası söylüyor: "Erdoğan'a her zaman güvenebilirsiniz"

Başkan Tayyip Erdoğan, 21 yıldır girdiği tüm seçimleri kazandı. Alman devlet kanalı ZDF'de Erdoğan'ın başarısıyla ilgili program yapıldı. Markus Lanz'ın sunduğu programa Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de katıldı. İki isim Başkan Erdoğan'a dair şu övgü dolu açıklamaları yaptı:
MARKUS LANZ: Başkan Erdoğan, Suriye, Irak, Libya Azerbaycan, Ukrayna ve diğer bölgelerde çok etkin. Bir yerlerde güç noktası oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsenin bunu hissetme yeteneği yoktur. Her yerde Türk SİHA'ları uçuyor. Bu gerçekten dengeli bir dış politika... 'Kılıçdaroğlu'nu bilmiyorsunuz liderlik yapabilir mi' diye. Ama Başkan Erdoğan ise bu konuda birçok başarıya imza attı.
RÖTTGEN: Erdoğan bütün bölgede... Aynı zamanda Doğalgaz sondaj faaliyetleri yürütüyor. Bütün bölgesel politikada; Kıbrıs sorunu, Yunanistan, Kafkasya, Azerbaycan, Suriye politikası, Rusya politikası... Bunu muazzam bir şekilde dengeliyor. Ona her zaman güvenebilirsiniz. Türkiye uzun zamandır NATO üyesi... NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip...
'Türkiye sandığa geri dönüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İngiliz Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin favorisi
Başkan Tayyip Erdoğan' dedi. Kılıçdaroğlu'nun 2.5 milyon oy geride kaldığına dikkat çeken BBC, 2. turun favorisinin Başkan Erdoğan olduğunu yazdı.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Sinan Oğan'ın 2. turda kendisine vereceği destek için "Şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. Sinan bey ile aramızda hiçbir pazarlık olmadı" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki öğrencilere de müjde verirken "Yakınını kaybeden ya da evi hasar gören depremzede öğrencilere burs verilecek. Kredi alanlar da bursa dönecek" dedi. 7'li koalisyonda seçimler öncesi yaşanan vekillik savaşlarına da değinen Erdoğan "40 vekili altın tepside verdi. Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı, şimdi de CHP'yi batıyor" diye konuştu.
ABD'YE ÇAĞRI: O TERÖRİSTİ BULUN
Başkan Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'na katıldı. New York'taki Türk Evi'ne düzenlenen saldırıya tepki gösteren Erdoğan, ABD'ye "Hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım" dedi.