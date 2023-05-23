Son dakika: Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı.

Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.