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    • 23.05.2023 11:25
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    • 23.05.2023 11:25
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    Son dakika: Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı!

    Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

    İHA
    Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı!

    Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

    Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı.

    Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı!
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