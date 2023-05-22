Ümit Özdağ ve Oğan yollarını ayırdı! Beklenen açıklama geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın (23 Mayıs) saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

Ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un (22 Mayıs) saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Gn. Bşk Yrd. Esmaül Hüsna Aslan karşıladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrasında Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Numan Kurtulmuş, görüşme sonrası şunları söyledi:

"Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun 10 milyon Suriyeli getirdiniz iddialarnın doğru olmadığını belirterek, "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu ama bu meselenin şartlar doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere etik. Bombalardan kaçıp geldiler. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu 10 milyon Suriyeli getirdiniz, diyor. Bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Sığınmacı üstünden yanlış bilgiyle kamuoyu aydınlatılmalı. Bugün 4 milyon 900 bin Suriyeli var. Şu anda 550 bin Suriyeli kendi memleketlerine geri dönmüştür. Bizim için son derece faydalı görüşme imkanı bulduk. Zafer Partisi de kendi içinde değerlendirecektir. Türkiye'nin milli güvenliği için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdağ ise açıklamasında, "İfade ettikleri gibi Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri karşısındaki politikaları değerlendirdik. Sığınmacı meselesi için çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olduğu aramızda açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak" dedi.