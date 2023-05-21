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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Harem-i Şerif'e düzenlediği baskına tepki gösterdi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın hakkında açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti'ni bir kez daha Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
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