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    • 21.05.2023 15:16
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    Pazar ziyareti sırasında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik"

    28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sokağa çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da pazar ziyareti sırasında vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu'nu İstanbul'da gören bir vatandaşın "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" sözleri dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Sonunda sizi İstanbul’da görebildik

    14 Mayıs'ta sandık başına gidilerek oylar kullanıldı. Ancak seçim atmosferi son bulmadı.

    "SONUNDA SİZİ İSTANBUL'DA GÖREBİLDİK" | VİDEO İZLE

    SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
    Cumhurbaşkanı adaylarının tek başına yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle ikinci turun kapısı aralandı.

    28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi siyasilerin de çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

    İSTANBUL'A GELDİ: PAZAR ZİYARETİNE ÇIKTI
    Bilindiği üzere 14 Mayıs öncesi il il gezerek vaktinin çoğunu İstanbul dışında geçiren İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için mitingler yapmıştı. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hezimetin ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da sokağa çıktı.

        İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DA GÖRENLER ŞAŞIRDI
        İstanbul'da Tuzla semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı. Bir vatandaş o anlarda İmamoğlu'na, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" dedi.

        "SONUNDA SİZİ İSTANBUL'DA GÖREBİLDİK"
        İmamoğlu ise bu sözlere, "Kaç çocuğunuz var?" sorusuyla tepki verdi. Vatandaş bu kez de, "İstanbul'dan başka her yerdesiniz, siz İstanbul'un başkanısınız" şeklinde cevap verdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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        PKK elebaşları Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğinde!
        Haberler Güncel Pazar ziyareti sırasında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik"
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