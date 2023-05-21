Pazar ziyareti sırasında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik"

"SONUNDA SİZİ İSTANBUL'DA GÖREBİLDİK"

İmamoğlu ise bu sözlere, "Kaç çocuğunuz var?" sorusuyla tepki verdi. Vatandaş bu kez de, "İstanbul'dan başka her yerdesiniz, siz İstanbul'un başkanısınız" şeklinde cevap verdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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