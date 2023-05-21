Pazar ziyareti sırasında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik"

14 Mayıs'ta sandık başına gidilerek oylar kullanıldı. Ancak seçim atmosferi son bulmadı.
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SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
Cumhurbaşkanı adaylarının tek başına yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle ikinci turun kapısı aralandı.
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi siyasilerin de çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İSTANBUL'A GELDİ: PAZAR ZİYARETİNE ÇIKTI
Bilindiği üzere 14 Mayıs öncesi il il gezerek vaktinin çoğunu İstanbul dışında geçiren İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu için mitingler yapmıştı. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hezimetin ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da sokağa çıktı.