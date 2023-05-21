AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek





KURTULMUŞ, ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşme yapacağı öğrenildi.



Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi.



Hem ittifak ortağı Zafer Partisi'nin hem de Oğan'ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.



BASINA KAPALI YAPILACAK

Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşecek.



Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.