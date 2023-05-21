AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek

Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.
50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
KURTULMUŞ, ÖZDAĞ İLE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşme yapacağı öğrenildi.
Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi.
Hem ittifak ortağı Zafer Partisi'nin hem de Oğan'ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.
BASINA KAPALI YAPILACAK
Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın saat 14.00'da görüşecek.
Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN, SİNAN OĞAN'I KABUL ETMİŞTİ
19 Mayıs Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya gelmişti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürmüştü.