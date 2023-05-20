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    • 20.05.2023 11:19
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    Eskişehir’i sel aldı! Vatandaş CHP'li belediyeye tepki gösterdi

    Son günlerde etkili olan sağanak yağış, CHP yönetimindeki Eskişehir’de eksik hizmetleri tekrar ortaya çıkardı. Altyapı yetersizliği ve önceden önlem alınmaması sebebiyle evleri ve işyerlerini su bastı, caddeler göle döndü. Eskişehirli esnaf bu duruma isyan ederek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin sıkıntıyı yıllardır çözmediğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li belediye sınıfta kaldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu hafta yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış yaşandı. Bu noktalardan birisi de Eskişehir oldu. Sağanak yağışın ardından CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin hizmet eksiklikleri gün yüzüne çıktı. Sağanak yağışın ardından evleri ve iş yerlerini su bastı. Baksan Sanayi Sitesi esnafı, bu duruma isyan etti. Benzer durumun her yağışta yaşandığını anlatan esnaf, yıllardır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) sıkıntıyı çözemediğini iddia ettiler.

    Eskişehir'in kent merkezinde özellikle hafta başında bu yana sağanak yağış zaman zaman etkili oldu. Yoğun yağış sonucunda bazı alt geçitlerde su birikintisinden dolayı araç trafiği olumsuz etkilenirken, vatandaşların hayatı yer yer olumsuz etkiledi.

    Özellikle geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra yaklaşık 1 buçuk saat yağan yağmur, her zamanki gibi yüzlerce iş yeri bulunan Baksan Sanayi Sitesi esnafını zor durumda bıraktı.

        Esnafın, altyapı noksanlığından dert yandığını bölge adeta sular altında kaldı. Bazı esnafların işletmelerini su bastı. Yağmur suyunu kova ve paspaslarla tahliye ettiğini belirten esnaflar, çok sayıda ürünün zayi olduğunu belirtti.

        Altyapı sorunu nedeniyle ESKİ'ye başvurduklarını söyleyen vatandaşlar, yeterli bir çalışmanın olmadığından söz etti.

        "MUHATAP BULAMIYORUZ"
        Baksan Sanayi Sitesi'nde esnaf olan Serkan Yazılıtaş, yaşadıkları sor durum hakkında, "Sadece bu yağmur değil, her yağışta biz böyle etkileniyoruz. Her yağışta genel itibariyle Baksan sanayi Sitesi'nin yüzde 90'nını su basıyor. Yolları görüyorsunuz, bu düzelmiş hali. Dünden beri su çekilmedi, kanalizasyonlar kapalı ve biz muhatap bulamıyoruz.

            Herhâlde bizim işimiz biraz bürokrasiye takılıyor biz de mağdur oluyoruz. Biz bu durumun giderilmesini istiyoruz. Altyapımız iyi değil, yollar çok kötü ve bütün sokaklarda problem var. Bizim ürünlerimiz genellikle ağaç hammaddeli ürünler. Benim işyerimde ürünlerim zarar gördü. Ortalama 3-5 bin lira zararım var dükkânımda" dedi.

            ZARAR ÇOK BÜYÜK
            Baksan Sanayi Sitesi'nde komşunun ve kendisinin dükkânının su bastığını belirten Murat Yıldız, toplam zararın çok yüksek meblağ olduğuna değinirken konuşmasına şu şekilde devam etti:

            "Benim depolarıma normalde tuttuğum malzemenin yüzde 30'u var buna rağmen zararım 70-80 bin lira. Ama benimkiler kaba malzeme, burada inşaların makine ve ürettikleri ürünler var. Bir mobilyacı arkadaşımız iki dairenin mutfak dolaplarını yapmış dün. Sudan dolayı emekleri boşa gitti. Bu arkadaşımınız zararında tahmini olarak 50-60 bin lira. Elektrik tesisatları zarar görüyor, depolanan malzemeler zarar görüyor. Benim tahminim sanayi sitesinin toplam zararı milyon TL'nin üzerinde. Burada 3 bin dükkân var, her dükkânda bin TL zarar olsa, zaten 3 milyon yapar."

            KENDİ İMKANLARI İLE SUYU TAHLİYE ETTİLER
            Baksan Sanayi Sitesi'nde komşunun ve kendisinin dükkânının su bastığını belirten Murat Yıldız ise, "İki gündür yağan yoğun yağmur sebebi ile dükkânımız balçık ile kaplandı. Görüyorsunuz bütün ürünlerimiz mahvoldu. Burası komşumun dükkânı, ama benim ki de farksız değil. Bütün malzemelerimiz zarar gördü. Makinamızın ana kartı yandı. O ana kart 40 bin TL. Biz bu duruma çare istiyoruz. Dün suyu buradan kovalarla kendi imkânlarımızla tahliye ettik. Yapabileceğimiz, vidanjörümüz yok. Belediyeden hizmet bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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            Haberler Güncel Eskişehir’i sel aldı! Vatandaş CHP'li belediyeye tepki gösterdi
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