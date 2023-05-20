Eskişehir’i sel aldı! Vatandaş CHP'li belediyeye tepki gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu hafta yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış yaşandı. Bu noktalardan birisi de Eskişehir oldu. Sağanak yağışın ardından CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin hizmet eksiklikleri gün yüzüne çıktı. Sağanak yağışın ardından evleri ve iş yerlerini su bastı. Baksan Sanayi Sitesi esnafı, bu duruma isyan etti. Benzer durumun her yağışta yaşandığını anlatan esnaf, yıllardır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) sıkıntıyı çözemediğini iddia ettiler.
Eskişehir'in kent merkezinde özellikle hafta başında bu yana sağanak yağış zaman zaman etkili oldu. Yoğun yağış sonucunda bazı alt geçitlerde su birikintisinden dolayı araç trafiği olumsuz etkilenirken, vatandaşların hayatı yer yer olumsuz etkiledi.
Özellikle geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra yaklaşık 1 buçuk saat yağan yağmur, her zamanki gibi yüzlerce iş yeri bulunan Baksan Sanayi Sitesi esnafını zor durumda bıraktı.