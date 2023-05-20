Eskişehir’i sel aldı! Vatandaş CHP'li belediyeye tepki gösterdi

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Baksan Sanayi Sitesi'nde komşunun ve kendisinin dükkânının su bastığını belirten Murat Yıldız, toplam zararın çok yüksek meblağ olduğuna değinirken konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Benim depolarıma normalde tuttuğum malzemenin yüzde 30'u var buna rağmen zararım 70-80 bin lira. Ama benimkiler kaba malzeme, burada inşaların makine ve ürettikleri ürünler var. Bir mobilyacı arkadaşımız iki dairenin mutfak dolaplarını yapmış dün. Sudan dolayı emekleri boşa gitti. Bu arkadaşımınız zararında tahmini olarak 50-60 bin lira. Elektrik tesisatları zarar görüyor, depolanan malzemeler zarar görüyor. Benim tahminim sanayi sitesinin toplam zararı milyon TL'nin üzerinde. Burada 3 bin dükkân var, her dükkânda bin TL zarar olsa, zaten 3 milyon yapar."