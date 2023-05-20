CNN International'a konuk olan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!

Kılıçdaroğlu'na: Bize karşı 15 seçime katıldı. Hep kaybetti. Milletimin güçlü demokrasi adına hareket edeceğinden eminim. Bizi yüzüstü bırakmayacağım.



Piyasalara: Faizler ne kadar düşerse enflasyon da o kadar düşer. Bugüne kadar attığımız adımların sonuçlarını gördük. İkinci tur seçimlerinden sonra bizi izleyin...



Göçmenlere: Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ediyoruz. Bir milyon mülteciyi geri döndürmeyi hedefliyoruz. Sınırdaki askeri varlığımızın nedeni de terörle mücadeledir.





Joe Biden'a: İkinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Seçilince Sayın Biden'la tabii ki çalışırım. Ama eğer o seçilemez de giderse yerine gelenle de çalışırım...



Avrupa'ya: Batı Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım sergilemedi. Biz, onlar gibi yaptırım uygulamayız. Sayın Vladimir Putin ile özel ve büyüyen bir ilişkimiz var.