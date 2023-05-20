CNN International'a konuk olan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu!

Kılıçdaroğlu'na: Bize karşı 15 seçime katıldı. Hep kaybetti. Milletimin güçlü demokrasi adına hareket edeceğinden eminim. Bizi yüzüstü bırakmayacağım.
Piyasalara: Faizler ne kadar düşerse enflasyon da o kadar düşer. Bugüne kadar attığımız adımların sonuçlarını gördük. İkinci tur seçimlerinden sonra bizi izleyin...
Göçmenlere: Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ediyoruz. Bir milyon mülteciyi geri döndürmeyi hedefliyoruz. Sınırdaki askeri varlığımızın nedeni de terörle mücadeledir.
Joe Biden'a: İkinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Seçilince Sayın Biden'la tabii ki çalışırım. Ama eğer o seçilemez de giderse yerine gelenle de çalışırım...
Avrupa'ya: Batı Rusya'ya karşı dengeli bir yaklaşım sergilemedi. Biz, onlar gibi yaptırım uygulamayız. Sayın Vladimir Putin ile özel ve büyüyen bir ilişkimiz var.
OĞAN'LA DOLMABAHÇE'DE BİR SAAT GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.