Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: "Bir asır önceki ruhla çalışıyoruz"

Türkiye, Milli Mücadeleye ilk adımın atılışının 104'üncü yılını kutladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda büyük coşku yaşandı. Başkan Erdoğan, bu anlamlı günde önemli mesajlar paylaştı:





Bugün Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıldönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihi, ecdadın imkânsızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolüdür.



19 Maysı, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz.



TÜRKİYE NE İSTERSE ONU YAPARIZ

Başkan Erdoğan, Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda konuştu: Biz Batı, ABD, Rusya ve Çin ile de görüşürüz. Hiçbirini dışlamadık. 'Batı ne istiyorsa yapacağız' dediler. Bay bay Kemal, Batı ne isterse değil Türkiye ne isterse biz onu yaparız.



ERDOĞAN FAVORİ

Dünya basını, Başkan Erdoğan'ın başarısını manşetlerden vermeye devam ediyor



Focus: Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor.



Politico: Herkes Erdoğan'ın gücünü etkisini hafife aldı. İkinci turun kesin favorisi Erdoğan.



Financial Times: Kılıçdaroğlu, 'mültecileri evlerine gönderme' sözü verdi. Giderek daha karanlık bir söylem benimsemeye başladı.



AFP: İlk turu kaybeden Kılıçdaroğlu milliyetçilere kur yapıyor.



CNBC: Türkiye'de ekonomide sıkıntılar var. Ancak Türk halkı hala Erdoğan'ı en geçerli lider olarak görüyor.