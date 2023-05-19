Malatya'da saat 11.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2023-05-19 11:23:36 38.312 37.872 12.56 MW 4.1 Akçadağ (Malatya) 585121

2023-05-19 10:57:21 37.965 36.337 7.0 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 585120

2023-05-19 10:19:44 38.167 38.591 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya) 585118

2023-05-19 10:16:15 38.146 38.611 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 585119

2023-05-19 09:59:10 36.313 36.236 3.52 ML 2.4 Antakya (Hatay) 585117

2023-05-19 09:39:19 37.855 36.486 6.01 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 585114

2023-05-19 09:34:47 37.836 36.573 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 585115

2023-05-19 09:32:58 38.24 37.811 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 585113

2023-05-19 09:29:07 37.911 36.205 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 585116

2023-05-19 09:23:29 38.158 38.593 7.03 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) 585109

2023-05-19 09:22:26 38.165 38.58 7.0 ML 3.2 Battalgazi (Malatya) 585108

2023-05-19 09:15:19 38.289 37.799 7.0 ML 2.6 Akçadağ (Malatya) 585107



KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.05.19 11:23:36 38.3538 37.7367 5.0 -.- 4.0 4.0 KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.19 10:57:20 38.0097 36.3490 3.0 -.- 2.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.19 10:54:32 38.3767 37.7513 5.0 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.19 10:46:35 37.8765 36.2455 6.3 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.19 10:32:35 35.6067 33.3580 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.19 09:59:10 36.3400 36.2253 5.5 -.- 2.3 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel

2023.05.19 09:39:19 37.9002 36.5167 5.1 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.19 09:34:44 38.1145 36.9932 13.2 -.- 2.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.19 09:23:35 39.2407 28.7125 6.9 -.- 2.1 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.05.19 09:22:27 38.1745 38.6012 5.5 -.- 3.1 3.1 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.05.19 09:17:38 38.6102 37.4675 5.0 -.- 1.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.19 09:15:19 38.2847 37.7378 5.0 -.- 2.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.19 09:11:18 37.8513 36.2865 4.8 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.19 08:46:40 39.0773 37.8070 4.1 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2023.05.19 08:35:56 38.1255 38.2813 5.8 -.- 1.9 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.19 08:13:30 38.2057 36.2342 23.9 -.- 1.6 -.- PINARLAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.19 08:05:07 37.9163 29.2552 16.2 -.- 1.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2023.05.19 07:54:51 37.9175 36.2740 4.5 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.19 07:26:49 39.3897 26.2525 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.19 07:26:47 37.9858 38.1740 5.0 -.- 3.4 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel

2023.05.19 07:23:06 38.2263 37.0877 5.0 -.- 2.6 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.19 07:20:19 39.8172 27.9732 11.5 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel