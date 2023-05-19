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    Başkan Erdoğan'ın başarısı Avrupa basınına yüzde 49.5 kapak oldu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi, Avrupa basınını da çark ettirdi! Düne kadar Kılıçdaroğlu'nu destekleyen batı, bu kez tam aksi kapaklarla yayına girdi.

    Yüzde 49.5 kapak oldu

    The Washington Post: Erdoğan'ın muhafazakarlarla kopmaz bir bağı var. Onun karşıtlığı ile seçimin kazanılamayacağı görüldü.

    The New York Times: Siyasi analistler, yüzde 5'in üzerinde oy alan Oğan'ın seçmenlerinin Erdoğan'ı tercih etmesi bekleniyor.



    Le Monde: Erdoğan ikinci turda açık ara favori. Ayrıca 14 Mayıs'ta Meclis'te yeterli çoğunluğu da elde etti.

    CNN International: Kılıçdaroğlu, resmen hayal kırıklığı... Erdoğan'ın seçilmek için ekstra oylara ihtiyacı olmayacak.

    Foreign Poliey: Anketlerin neden Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiğini anlamak gelecekte CHP'nin işine yarar!

    The Guardian Weekly: Kapağımızı 'Erdoğan gidecek mi' merakı içinde yaptık. Yanıldık! Durum, Erdoğan'ı gösteriyor.

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    Yüzde 49.5 kapak oldu
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın başarısı Avrupa basınına yüzde 49.5 kapak oldu!
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