Başkan Erdoğan'ın başarısı Avrupa basınına yüzde 49.5 kapak oldu!

The Washington Post: Erdoğan'ın muhafazakarlarla kopmaz bir bağı var. Onun karşıtlığı ile seçimin kazanılamayacağı görüldü.
The New York Times: Siyasi analistler, yüzde 5'in üzerinde oy alan Oğan'ın seçmenlerinin Erdoğan'ı tercih etmesi bekleniyor.
Le Monde: Erdoğan ikinci turda açık ara favori. Ayrıca 14 Mayıs'ta Meclis'te yeterli çoğunluğu da elde etti.
CNN International: Kılıçdaroğlu, resmen hayal kırıklığı... Erdoğan'ın seçilmek için ekstra oylara ihtiyacı olmayacak.
Foreign Poliey: Anketlerin neden Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiğini anlamak gelecekte CHP'nin işine yarar!