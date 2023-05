Başkan Erdoğan'ın başarısı Avrupa basınına yüzde 49.5 kapak oldu!

The Washington Post: Erdoğan'ın muhafazakarlarla kopmaz bir bağı var. Onun karşıtlığı ile seçimin kazanılamayacağı görüldü.



The New York Times: Siyasi analistler, yüzde 5'in üzerinde oy alan Oğan'ın seçmenlerinin Erdoğan'ı tercih etmesi bekleniyor.





Le Monde: Erdoğan ikinci turda açık ara favori. Ayrıca 14 Mayıs'ta Meclis'te yeterli çoğunluğu da elde etti.



CNN International: Kılıçdaroğlu, resmen hayal kırıklığı... Erdoğan'ın seçilmek için ekstra oylara ihtiyacı olmayacak.



Foreign Poliey: Anketlerin neden Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiğini anlamak gelecekte CHP'nin işine yarar!