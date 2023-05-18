Son dakika: YSK'dan flaş karar! Seçmen bilgi kağıdı tekrar dağıtılacak

Yüksek Seçim Kurulu seçmen bilgi kağıdının ikinci tur için tekrar dağıtılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ TURA İLİŞKİN BİLGİLER

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak.

İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.

İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.