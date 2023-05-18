İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda iş yerlerini su bastı





YAĞMURDA YİNE SU BASTI

İzmir'de her yağmurda olduğu gibi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.