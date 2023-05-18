İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda iş yerlerini su bastı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.
İZMİR'DE TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NDA İŞ YERLERİNİ SU BASTI | VİDEO İZLE
YAĞMURDA YİNE SU BASTI
İzmir'de her yağmurda olduğu gibi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
20 YILDIR DEĞİŞMEDİ
Çarşıda elektrikler akımı olması sebebiyle önlem amaçlı elektrikler kesildi. 20 yıldır çarşıda çalışan esnaf bu durumun hiç düzelmediğini söyleyerek, "Yetkililere defalarca söylememize rağmen bir şey değişmedi" dedi.