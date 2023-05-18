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    • 18.05.2023 22:15
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    İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur il genelinde etkili oldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. Vatandaşlar, CHP'li belediyeye tepki gösterdi. 20 yıldır çarşıda çalışan bir esnaf, bu durumun 20 yıldır sürdüğünü ve yetkilerin hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda iş yerlerini su bastı

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.

    İZMİR'DE TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NDA İŞ YERLERİNİ SU BASTI | VİDEO İZLE



    YAĞMURDA YİNE SU BASTI
    İzmir'de her yağmurda olduğu gibi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.


    20 YILDIR DEĞİŞMEDİ
    Çarşıda elektrikler akımı olması sebebiyle önlem amaçlı elektrikler kesildi. 20 yıldır çarşıda çalışan esnaf bu durumun hiç düzelmediğini söyleyerek, "Yetkililere defalarca söylememize rağmen bir şey değişmedi" dedi.
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