"Ben Kemal geliyorum" deyip gaza gelen Kılıçdaroğlu'nu tüm ortakları teker teker sattı!

Kılıçdaroğlu, 13 seçim kaybetti. Ama "Koltuk da koltuk" dedi. Beş benzemezi bir araya getirdi. HDP'si, FETÖ'sü, PKK'sı, Avrupa'sı Amerikası da "Arkandayız" mesajı verdi. Belediye başkanları bile işi gücü bırakıp onunla meydanlara indi. Oy istedi.





Ancak 14 Mayıs'ta çarklar birbirini izledi. Dış basın manşetten indirdi. Saadet'ten "1 koyduk 10 aldık" mesajı geldi. Davutoğlu, 10 vekille poz verdi. Muharrem İnce ve Meral Akşener'i linç eden trol ordusu depremzedeleri de hedef seçti. Tüm okları ona yöneltti.