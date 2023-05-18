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    Almanya Türk gazetecilere terörist muamelesi yaptı!

    FETÖ’cü Cevheri Güven’in şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Yazıişleri Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. 4.5 saat sorgulandı. Soruşturmaya tepki yağdı.

    Nazi kafası

    Almanya, skandal bir soruşturma imza attı. Basın özgürlüğünü adeta doğradı. Kucak açtığı FETÖ'cülerin gazıyla, Türk gazetecileri hedef aldı.

    Firari Cevheri Güven ve Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine Alman polisi, dün erken saatlerde Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın evine baskın yaptı.

    Hiç tebligat bile çıkarmadan yapılan baskın sonucu, her iki gazeteci de kelepçelenip gözaltına alındı. Ayrıca Frankfurt'taki ofislere yapılan baskınlar sonucu da SABAH ve AHABER muhabirleri de gözaltına alındı. Almanya'nın basın özgürlüğüne yönelik bu skandal tutumuna büyük tepki yağdı. Almanya'nın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yaklaşık 4 saat sorgulanan gazeteciler, serbest bırakıldı. Ama yine de olaya büyük tepki yağdı:



    İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz.

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir... FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler.

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    Haberler Güncel Almanya Türk gazetecilere terörist muamelesi yaptı!
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