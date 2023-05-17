Saadet zinciri: Kıyaktan vekil! | Saadet Partili Çebi'ye sosyal medyadan büyük gaf: Sülün Osman dahi bunu yapamazdı



- Seçim sonuçları CHP'yi ve ittifaklarını şoke etti! Pazar gününden beri suskunluğunu koruyan Kemal Kılıçdaroğlu ise suçu kendisi hariç herkese kesti! İlk olarak CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel istifa etti! Buna rağmen kavga bitmedi! Bu kez de CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan yenilginin sorumlusu gösterildi.

- Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nden takip eden gazeteci Bahar Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan hakkında "Partiyi avucunun içine almış, o gitmeden CHP seçim kazanamaz" demesi dikkat çekti. Özkan ise kriz iddialarını kabul etmedi! "Hala çalışmalar devam ediyor. CHP'de kavga bekleyenler çatışma bekleyenler avucunu yalarlar" dedi.