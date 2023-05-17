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    Saadet zinciri: Kıyaktan vekil! | Saadet Partili Çebi'ye sosyal medyadan büyük gaf: Sülün Osman dahi bunu yapamazdı

    Saadet Partisi, seçimlerde yüzde 1'in altında oy aldı. Ancak CHP çatısı altında seçime girdiği için 10 vekil kazandı. SP'li Ümit Çebi "1 koyduk 10 aldık" deyince vatandaş sosyal medyayı salladı: Sülün Osman dahi bunu yapamazdı

    Saadet zinciri

    Altılı masa toplandı dağıldı. Kavga gürültü eksik olmadı. Sonunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşma sağladı. Ancak üstü 6, altı terör örgütü yandaşları, Batılı medya ve kaos uzantılarından oluşan masanın adayı hüsrana uğradı. Buna rağmen Kılıçdaroğlu sayesinde masanın etkisiz elemanları seçimden kazançlı çıktı. 0.50'nin altında kalan Saadet Partisi 10 vekil kazandı. Seçimden önce "Kılıçdaroğlu veda konuşmasını hadi bismillah diyerek bitirdi" diyen SP'li Ümit Çebi bu kez Temel Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı.

    'BİLGE GENEL BAŞKAN'
    Çebi, CHP'nin listesinden seçime giren adaylarından 10'u milletvekili seçilince "Partimizin bilge genel başkanına gönülden teşekkür ediyorum. Yüzde 1 oya rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inşallah" tweeti attı.

    KIYAKTAN VEKİL
    Vatandaşlar paylaşıma, "Sülün Osman dahi bunu yapamazdı", "Köprüyü geçinceye kadar mücahit" yorumları yapıp sosyal medyayı salladı. Bu arada sadece Saadet değil masanın küçük ortakları da CHP'nin kıyağını kaptı. Gelecek Partisi'nin 10, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3 adayı CHP sayesinde Meclis'te sandalye almayı başardı. İYİ Parti'li Ahmet Ersagun fermuar sistemiyle vekil olurken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP kontenjanından vekilliği aldı. (ALİ ALTUNTAŞ)



        TERİM MESAJ!
        ortakları yenilgiden sonra sahneye çıktı. DEVA lideri Ali Babacan, Başkan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farkı yorumladı. Bunun için Fatih Terim'den alıntı yaptı. "Fatih Terim'in bir sözü vardır. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde '8 de kapanır 18 de' demişti. Bu fark da kapanır" ifadesini kullandı. Davutoğlu da Terim'den ilham aldı. Terim'in "Biz bitti demeden bitmez" cümlesine sarıldı.



        OK YAYDAN ÇIKTI
        CHP yönetiminin seçimlerde izlediği strateji, parti tabanından tepki topladı. Vekil sayısı 2018'in altına düşünce parti karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı olan Mustafa Kemal Çiçek, şu ifadeleri kullandı: CHP listelerinden Sadullah Ergin çıktı.

        Seçilmesi gereken isimler seçilemedi. Kimse bu kadar çok sayıda vekil verileceğini beklemiyordu. 2. tur seçimleri sonrasında CHP'de ciddi bir hesaplaşma olacak. (HARUN SEKMEN)



            HAFİFE ALDIK
            Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 70 kişilik uzman ekibinde yer aldı. Sayfalarca sunum yaptı. Ancak yedili koalisyonun 14 Mayıs'ta yaşadığı yenilgiyle şoka uğradı! Seçimi değerlendiren Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 11 maddelik bir açıklama yaptı. Açık açık Bay Kemal'i suçladı. 'Erdoğan'ı hafife aldı' ifadesini kullandı. Milliyetçi oylardaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Acemoğlu, "Çoğumuzun, Erdoğan'ın siyasi becerilerini ve durumu okuyup kontrol etme yeteneğini bir kez daha hafife aldığı ortaya çıktı. AK Parti'nin seçim başarısını tanımak ve ders almak zorundayız" ifadesini kullandı.



            BEN KEMAL KOVUYORUM
            14 Mayıs'ta hezimeti yaşayan CHP fena karıştı! Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Tuncay Özkan'ın da topun ucunda olduğu iddiası kulislerde yankılandı...


            - Seçim sonuçları CHP'yi ve ittifaklarını şoke etti! Pazar gününden beri suskunluğunu koruyan Kemal Kılıçdaroğlu ise suçu kendisi hariç herkese kesti! İlk olarak CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel istifa etti! Buna rağmen kavga bitmedi! Bu kez de CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan yenilginin sorumlusu gösterildi.
            - Seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nden takip eden gazeteci Bahar Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan hakkında "Partiyi avucunun içine almış, o gitmeden CHP seçim kazanamaz" demesi dikkat çekti. Özkan ise kriz iddialarını kabul etmedi! "Hala çalışmalar devam ediyor. CHP'de kavga bekleyenler çatışma bekleyenler avucunu yalarlar" dedi.



                14 Mayıs'ta hezimeti yaşayan CHP fena karıştı! Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Tuncay Özkan'ın da topun ucunda olduğu iddiası kulislerde yankılandı...

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                Haberler Güncel Saadet zinciri: Kıyaktan vekil! | Saadet Partili Çebi'ye sosyal medyadan büyük gaf: Sülün Osman dahi bunu yapamazdı
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