Saadet zinciri: Kıyaktan vekil! | Saadet Partili Çebi'ye sosyal medyadan büyük gaf: Sülün Osman dahi bunu yapamazdı

Altılı masa toplandı dağıldı. Kavga gürültü eksik olmadı. Sonunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşma sağladı. Ancak üstü 6, altı terör örgütü yandaşları, Batılı medya ve kaos uzantılarından oluşan masanın adayı hüsrana uğradı. Buna rağmen Kılıçdaroğlu sayesinde masanın etkisiz elemanları seçimden kazançlı çıktı. 0.50'nin altında kalan Saadet Partisi 10 vekil kazandı. Seçimden önce "Kılıçdaroğlu veda konuşmasını hadi bismillah diyerek bitirdi" diyen SP'li Ümit Çebi bu kez Temel Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı.
'BİLGE GENEL BAŞKAN'
Çebi, CHP'nin listesinden seçime giren adaylarından 10'u milletvekili seçilince "Partimizin bilge genel başkanına gönülden teşekkür ediyorum. Yüzde 1 oya rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inşallah" tweeti attı.
KIYAKTAN VEKİL
Vatandaşlar paylaşıma, "Sülün Osman dahi bunu yapamazdı", "Köprüyü geçinceye kadar mücahit" yorumları yapıp sosyal medyayı salladı. Bu arada sadece Saadet değil masanın küçük ortakları da CHP'nin kıyağını kaptı. Gelecek Partisi'nin 10, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3 adayı CHP sayesinde Meclis'te sandalye almayı başardı. İYİ Parti'li Ahmet Ersagun fermuar sistemiyle vekil olurken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP kontenjanından vekilliği aldı. (ALİ ALTUNTAŞ)