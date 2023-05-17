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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 28 Mayıs çağrısı: "Türkiye bizden hizmet ve icraat bekliyor"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs mesajında “Türkiye bizden hizmet ve icraat bekliyor. Rehavete kapılmayın. Tüm teşkilatlar sahada olsun” diyerek start verdi.

    Rehavet yok çalışmaya devam

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için, AK Parti teşkilatlarına start verdi:



    Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti... Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. İlk sınavı Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik.



    Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuz var. Bunu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.



    Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. Seçimde tarihi fark attık. Önemli olan önde olmak. Meclis'te de çoğunluk bizde. Tüm teşkilatlar sahada olsun, 28 Mayıs'a kadar durmadan yorulmadan çalışacağız, rehavete kapılmayın.

    BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İÇİN HERKES SANDIĞA
    Başkan Erdoğan, ikinci tur için yol haritasını canlı yayında açıkladı: 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız. 12 günü iyi değerlendireceğiz.
    Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa. Sakın ha ihmal yok, herkes sandığa. Bu kifayetsiz muhterisler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesaj verirse versin gereğini yapamayacaklar. Kendilerine oy vermeyen depremzedelere hakaret ediyorlar.

    Hatay Defne'de hastane konusunda 'Yapamazlar' deniyordu. Devlet Hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı belki açabiliriz. Önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde 'kazandık' açıklaması yaptılar. Kendi seçmenlerini aldatmaktan utanmıyorlar. Koltuğunu kaybetme korkusu olunca mutfaktan çıkıp odasına geçmiş. Parti içindeki muhaliflere göz dağı veriyor. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor.

    DEPREM BÖLGESİNE GİDECEĞİM
    Başkan Erdoğan, "Miting düşünmüyorum, depremzedelerle bir araya geleceğim. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına 28 Mayıs çağrısı: "Türkiye bizden hizmet ve icraat bekliyor"
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