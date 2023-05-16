Hangi siyasi parti Hazine'den ne kadar alacak? 14 Mayıs seçimleri sonrası belli oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalsa da milletvekili seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre netleşti.
Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçen dönem 14 siyasi parti bulunuyordu.
Yeni dönemde ise 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri Meclis'te yer alacak.
YENİ PARTİLER EKLENDİ: SAYI ÇOĞALDI
Geçmiş dönemde Meclis'te yer alan Zafer Partisi, Yenilik Partisi ve Büyük Birlik Partisi bu dönemde yer almayacak.
Bu partilerin yerine Yeniden Refah Partisi, DSP, HÜDA-PAR ve Türkiye Değişim Partisi geldi.
Seçimlerin ardından TBMM'de sandalyelerin nasıl dağılacağının netleşmesinin ardından sıra Hazine yardımlarına geldi.
5 MİLYAR LİRALIK HAZİNE YARDIMI YAPILDI
Bu yıl milletvekili seçimi dolayısıyla partilere toplam 5 milyar lira Hazine yardımı yapıldı.