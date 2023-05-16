Hangi siyasi parti Hazine'den ne kadar alacak? 14 Mayıs seçimleri sonrası belli oldu

AK Parti 2 milyar 179.5 milyon, CHP 1 milyar 157.4 milyon, MHP 567.3 milyon, İyi Parti 509.1 milyon lira Hazine yardımı aldı.

Önce tedbir konulan, mart ayında ise Anayasa Mahkemesi'nce tedbir kararı kaldırılan HDP'ye ise 598.8 milyon lira Hazine yardımı yapıldı.