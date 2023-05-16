CHP yine karıştı: Kılıçdaroğlu Adıgüzel'i kovdu!

14 Mayıs seçiminde yaşanan büyük hezimet, CHP'de tozu dumana kattı. Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Seçim gecesi bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e sert tepki gösterilmişti. 2018 yılında yapılan seçimlerde de kendi partilerinden veri alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, Onursal Adıgüzel'i topa tutmuştu.

'GELECEK' YOK

Ahmet Davutoğlu, memleketi olan Konya'nın Taşkent İlçesi'nde hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66.58'ini alırken, milletvekilliği genel seçiminde ise Cumhur İttifakı oyların 65,87'sini aldı. Bu arada İyi Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Ordu'da hüsrana uğradı. Şahin, meclise gidemezken, Ordu'da AK Parti'den 3, CHP'den 2 MHP'den ise 1 milletvekili meclise gitti. DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP listelerinden seçime girdi. Tartışmaları beraberinde getirdi. Aldığı oylarla Ankara'dan milletvekili oldu ve Meclis'e girdi.





'AĞA'NIN ZAFERİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'dan Milletvekili adayı olarak gösterildi. Diyarbakır'da 36 köyü kapsayan binlerce nüfusu ile bölgenin önemli aşiretlerinden Şeyhdoda aşiretinin lideri 'Hanım Ağa' Ataman, seçimleri kazanarak Meclis'e girdi. "Çok önemli bir seçimden alnımızın akıyla çıktık" dedi.