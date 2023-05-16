CHP yine karıştı: Kılıçdaroğlu Adıgüzel'i kovdu!

14 Mayıs seçiminde yaşanan büyük hezimet, CHP'de tozu dumana kattı. Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Seçim gecesi bir canlı yayın sırasında, telefonunun kapalı olduğu ortaya çıkan ve kendi seçmenine doğru verileri aktaramayan Adıgüzel'e sert tepki gösterilmişti. 2018 yılında yapılan seçimlerde de kendi partilerinden veri alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, Onursal Adıgüzel'i topa tutmuştu.
'GELECEK' YOK
Ahmet Davutoğlu, memleketi olan Konya'nın Taşkent İlçesi'nde hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66.58'ini alırken, milletvekilliği genel seçiminde ise Cumhur İttifakı oyların 65,87'sini aldı. Bu arada İyi Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Ordu'da hüsrana uğradı. Şahin, meclise gidemezken, Ordu'da AK Parti'den 3, CHP'den 2 MHP'den ise 1 milletvekili meclise gitti. DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP listelerinden seçime girdi. Tartışmaları beraberinde getirdi. Aldığı oylarla Ankara'dan milletvekili oldu ve Meclis'e girdi.
'AĞA'NIN ZAFERİ
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'dan Milletvekili adayı olarak gösterildi. Diyarbakır'da 36 köyü kapsayan binlerce nüfusu ile bölgenin önemli aşiretlerinden Şeyhdoda aşiretinin lideri 'Hanım Ağa' Ataman, seçimleri kazanarak Meclis'e girdi. "Çok önemli bir seçimden alnımızın akıyla çıktık" dedi.
KALPTEN MESAJ
Ünlü Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerabakan, AK Parti İstanbul 2. Bölge'den 2'inci sıra milletvekili adayıydı. Aldığı oylarla meclise giren ünlü profesör, "Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan onur duyuyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.
GÜL KİREKLO
ÖRNEK VEFA
Mervan Gül, 2003'te Başkan Erdoğan'ın Meclis'e girebilmesi için vekillikten istifa etmişti. Gül 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'den vekil seçilip 20 yıl sonra Meclis'e girdi.
DAVUT AĞAH
ÜNLÜ 'TİP'LERE OY ÇIKMADI
Türkiye İşçi Partisi de (TİP) seçime girdi! Ancak büyük hüsranla yüzleşti! Sadece 4 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, gazeteci İrfan Değirmenci ve tekvandocu İrem Yaman'ın aralarında olduğu isimler Meclis'e giremedi.
HDP KAYBETTİ
Tarihi seçimden Cumhur İttifakı zaferle çıktı. Sırtını terör örgütlerine yaslayan Millet İttifakı ise hüsranı yaşadı! Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan 7'li koalisyonun ortağı HDP oyları da çakıldı! Seçimlere YSP (Yeşil Sol Parti) listesinden giren HDP, 4 milyon 742 bin 774 oy aldı. Sadece 62 milletvekili çıkardı. Gazeteci Hasan Cemal ise vekil olamadı! Bu arada HDP 2018'deki seçimlerde, 67 milletvekili çıkarmıştı.
HÜSEYİN KAÇAR