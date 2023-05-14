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    • 14.05.2023 18:12
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    Siirt'te seçmenleri HDP'ye oy vermek için yönlendiren 5 şüpheliye gözaltı

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Siirt’te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri HDP’ye oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    HDP’ye oy için yönlendiren 5 şüpheliye gözaltı

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.

    Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin HDP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.

    Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

    Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel Siirt'te seçmenleri HDP'ye oy vermek için yönlendiren 5 şüpheliye gözaltı
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