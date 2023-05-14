Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyaya örnek olan projeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet başkanı eşi olarak eve kapanmadı. Birçok alanda aktif rol aldı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde hayatlara dokunup yaralar sardı. Sivil toplum projeleri ile uluslararası platformda kangren olmuş insani dramlara parmak bastı. Çözüm yollarını aradı. Türkiye'de kadınların siyasete katılımında da çığır adeta çığır açtı.

İŞTE O PROJELERDEN BAZILARI

-Afrika açılımının öncüsü.



-Haydi Kızlar Okula kampanyasının mimarı.



-Sıfır Atık dünyada yaygınlaştırıldı.



-Mülteciler konusunda olarak dünyaya örnek oldu.



-Çocuklara şiddet uygulanmasına karşı mücadele etti.



-'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesini başlattı.



-Madde bağımlılığına karşı mücadele kampanyalarına destek verdi.



-İnsanlık trajedilerine karşı uluslararası organizasyonlar düzenledi Öncü olduğu çalışmalarla çeşitli alanlarda uluslararası ödüller aldı.