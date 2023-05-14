Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhur'un Başkanı'nı seçmek için haydi sandık başına!

- Vatandaş, ilk önce nerede ve hangi sandıkta oy vereceğini öğrenecek
- Önce kimliğini ve varsa seçmen bilgi kağıdını sandık başkanına verecek.
- TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesiyle oy kullanmaya gidecek.
- Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi cihazlarla kabine girilemeyecek.
- Bir zarf ve 2 pusula alınacak. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri vekil tercihini gösterecek.
- İki pusula da aynı zarfın içine konulacak, ardından sandığa atılacak.
- Pusulalara "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında hiçbir işaret koyulmayacak.
- Oy pusulası veya zarf mühürsüz ise seçmen, sandık kuruluna itiraz edebilecek.
NOTLAR...
- Seçimler tüm yurtta saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.
- 4 Milyon 904 bin 672 genç, ilk kez oy kullanacak.
- Seçimler ikinci tura kalırsa, 28 Mayıs'ta, bu rakama 47 bin 523 seçmen daha eklenecek.
- Yatalak hastalar da seyyar sandıklarda oy verebilecek.