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    Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhur'un Başkanı'nı seçmek için haydi sandık başına!

    Bugün, son sözü halk söyleyecek Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı ve 600 milletvekilini seçecek... 81 İlde, 192 bin sandık kurulacak. Yaklaşık 61 milyon kişi oy kullanacak. İşte tarihi seçimin yol haritası...

    Yüzyılın seçimi

    - Vatandaş, ilk önce nerede ve hangi sandıkta oy vereceğini öğrenecek
    - Önce kimliğini ve varsa seçmen bilgi kağıdını sandık başkanına verecek.
    - TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesiyle oy kullanmaya gidecek.
    - Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi cihazlarla kabine girilemeyecek.


    - Bir zarf ve 2 pusula alınacak. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri vekil tercihini gösterecek.
    - İki pusula da aynı zarfın içine konulacak, ardından sandığa atılacak.
    - Pusulalara "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında hiçbir işaret koyulmayacak.
    - Oy pusulası veya zarf mühürsüz ise seçmen, sandık kuruluna itiraz edebilecek.

    NOTLAR...
    - Seçimler tüm yurtta saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.
    - 4 Milyon 904 bin 672 genç, ilk kez oy kullanacak.
    - Seçimler ikinci tura kalırsa, 28 Mayıs'ta, bu rakama 47 bin 523 seçmen daha eklenecek.
    - Yatalak hastalar da seyyar sandıklarda oy verebilecek.
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        Haberler Güncel Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhur'un Başkanı'nı seçmek için haydi sandık başına!
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