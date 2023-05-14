Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhur'un Başkanı'nı seçmek için haydi sandık başına!



- Bir zarf ve 2 pusula alınacak. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri vekil tercihini gösterecek.

- İki pusula da aynı zarfın içine konulacak, ardından sandığa atılacak.

- Pusulalara "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında hiçbir işaret koyulmayacak.

- Oy pusulası veya zarf mühürsüz ise seçmen, sandık kuruluna itiraz edebilecek.