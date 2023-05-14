Son dakika: Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay’da seçim sonuçları

Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı.
11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.
Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.
İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
ADANA
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,97
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,49
Sinan Oğan: Yüzde 5,14
Muharrem İnce: Yüzde 0,40
KAHRAMANMARAŞ
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,10
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,90
Sinan Oğan: Yüzde 5,57
Muharrem İnce: Yüzde 0,43