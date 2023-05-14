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    Son dakika: Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay’da seçim sonuçları

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen 11 ilden çıkacak seçim sonuçları da merak edilenler arasında. İşte Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay’da seçim sonuçları...

    takvim.com.tr
    Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl?

    Türkiye, şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle sarsıldı.

    11 ilde yıkıma yol açan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.

    Seçim yasaklarının kalkmasının ardından, deprem bölgesindeki oy oranları da merak edilmeye başlandı.

    İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...

    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

    ADANA

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,97
    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,49
    Sinan Oğan: Yüzde 5,14
    Muharrem İnce: Yüzde 0,40

    KAHRAMANMARAŞ

    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,10
    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,90
    Sinan Oğan: Yüzde 5,57
    Muharrem İnce: Yüzde 0,43
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                Haberler Güncel Son dakika: Deprem bölgesinde seçim sonuçları nasıl? Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Hatay’da seçim sonuçları
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