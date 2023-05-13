MİT'in mahrem imamlarından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na talimat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün MİT mahrem yapılanması kapsamında ifade veren MİT mahrem imamı Erkan Irmak, örgütün 15 Temmuz hain darbe girişimi ardından yaptığı siyasi yönlendirme yöntemi hakkında çarpıcı bilgiler verdi.
SABAH'ın ulaştığı ifadede, örgüt lehine kamuoyu oluşturmak için HDP ve CHP milletvekillerinin kullanıldığı, gündem oluşturmak için ise talimatların firari MİT mahrem imamı "Ahmet" kod adlı Bülent Bişer'den geldiği aktarıldı.
FETÖ ÜYELERİNE HDP'YE OY VERİN TALİMATI
FETÖ'nün geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde AK Parti'nin karşısında alternatif olabilecek adayın desteklenmesi yönünde örgüt üyelerine talimat verdiğini kaydeden Erkan Irmak, HDP'nin de desteklenmesinin bu konuya dahil olduğunu, örgüt elemanlarına seçimlerde AK Parti'den caydırma amaçlı sayısal hedefler vererek bunların takibinin yapıldığını ifade etti.