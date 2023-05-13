MİT'in mahrem imamlarından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na talimat

Irmak ifadesinde, özellikle örgütün mağdur diye nitelendiği kişilerin CHP ve HDP vekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönlendirme yapıldığı ve yardım istendiğini söyleyerek, "Bu kişilerin de sanki HDP tarafından özel görev verilerek FETÖ elemanlarının bu tür isteklerine çanak tuttuğunu hayretle seyrediyoruz. HDP'nin ne gibi bir çıkarı var ya da ne gibi bir hedefi var anlamış değilim" diye konuştu.