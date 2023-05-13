Başkan Erdoğan ortak canlı yayında konuştu: "Sandık sonucuna saygı duyulsun"

İnce'yi aradım. Her türlü yardımı yapmaya hazırız dedim. Bu bir FETÖ taktiği çok belli. Bay Bay Kemal, 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım' diyor. Sen kimsin! Böyle devlet yönetilmez.





Bu seçimin sonunda ya terör bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, göz dikilecek. Sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edeceğiz. Aynı taahhüdü onlardan da bekliyoruz.