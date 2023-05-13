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    Başkan Erdoğan ortak canlı yayında konuştu: "Sandık sonucuna saygı duyulsun"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan çıkan her türlü sonucun meşru olduğunu söyledi. Ortak canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, "Yüzde 50+1 şartı değişecek mi? sorusuna "Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir" yanıtını verdi.

    Sandık sonucuna saygı duyulsun

    İnce'yi aradım. Her türlü yardımı yapmaya hazırız dedim. Bu bir FETÖ taktiği çok belli. Bay Bay Kemal, 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım' diyor. Sen kimsin! Böyle devlet yönetilmez.



    Bu seçimin sonunda ya terör bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, göz dikilecek. Sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edeceğiz. Aynı taahhüdü onlardan da bekliyoruz.



    Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de coşkulu kalabalığa seslendi: Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de,
    İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de Bay bay Kemal'i Kandil'in amigosu haline getiren de aynı güçtür.

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