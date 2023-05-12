Şantajlara ve montajlara maruz kalan Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Gizemli bir el, İnce'yi hedef seçti. Cinsel içerikli videoları olduğu iddia edildi. Bazı dekontlar servis edildi. Sosyal medyada da baskılar birbirini izledi. İnce de önceki gün mitinglerini iptal etti. Kalp krizi geçirdiği söylendi. Aniden iyileşti. Ve dün adaylıktan çekildi. Şok sözler söyledi: FETÖ montaj yaptı. PKK iftira attı! Bahaneleri kalmasın, yoksa kaybettiklerinde suçu bize atacaklar!





BAY BAY KEMAL SAF DIŞI BIRAKTI

Erdoğan, İnce'nin kararını yorumladı: Üzüldüm. FETÖ yine iş başında. Bay bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de adaylardan birini saf dışı bıraktı.

Kılıçdaroğlu, İnce çekildikten sonra 'Halil İbrahim sofrası' şarkısıyla paylaşım yaptı: Eski kırgınlıkları bir kenara bırakalım artık...