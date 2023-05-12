Şantajlara ve montajlara maruz kalan Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Gizemli bir el, İnce'yi hedef seçti. Cinsel içerikli videoları olduğu iddia edildi. Bazı dekontlar servis edildi. Sosyal medyada da baskılar birbirini izledi. İnce de önceki gün mitinglerini iptal etti. Kalp krizi geçirdiği söylendi. Aniden iyileşti. Ve dün adaylıktan çekildi. Şok sözler söyledi: FETÖ montaj yaptı. PKK iftira attı! Bahaneleri kalmasın, yoksa kaybettiklerinde suçu bize atacaklar!
BAY BAY KEMAL SAF DIŞI BIRAKTI
Erdoğan, İnce'nin kararını yorumladı: Üzüldüm. FETÖ yine iş başında. Bay bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de adaylardan birini saf dışı bıraktı.
Kılıçdaroğlu, İnce çekildikten sonra 'Halil İbrahim sofrası' şarkısıyla paylaşım yaptı: Eski kırgınlıkları bir kenara bırakalım artık...
İNCE OPERASYON
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini bildirdi. "Sahte haberler, sahte görüntülerle" kendisine itibar suikastı yapıldığını belirtti: "Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar. En son geldiği nokta 'o çekilemez saraydan para aldı diyenler' var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Seçimi kaybettiklerinde seçimin suçunu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın" ifadesini kullandı.
'ÇAĞRIM HALA GEÇERLİ'
Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu ise "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İTTİFAK İÇİN TEKLİF KAVGASI
Kılıçdaroğlu ile İnce, geçen 29 Mart'ta bir araya geldi. Görüşme olumsuz sonuçlandı. İnce, "Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında ittifak dışında yer alan diğer konuları görüştük. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmadı" diye konuştu. CHP lideri ise "O görüşmede değil ama başka bir yerde teklif yaptık kabul etmedi" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: KASETLE GELDİ ŞİMDİ BİR ADAYI SAF DIŞI BIRAKTI
Başkan Erdoğan, dün Sincan Atatürk Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İnce'ye yapılan kumpas için "FETÖ yöntemleri yine iş başında" diyen Erdoğan, "Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Bay bay Kemal ne ile geldi kasetle geldi. Şimdi cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı, herhalde o da şöyle yarın (bugün)bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bundan sonra bay bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek" dedi.