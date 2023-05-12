Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs programı Ayasofya’da akşam namazı ve dua ile sonlanacak!

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.