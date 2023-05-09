700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

İşçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

EMEĞİN LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK DURUMUNDAYIZ

Dün katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı.

"700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet, emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız."