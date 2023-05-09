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    • Ekonomi
    • 08.05.2023 11:37
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    • 09.05.2023 08:07
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    700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

    700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. Bugün saat 11.00’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer alacağı bir görüşme planlanıyor. Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif etmişti. İşçi kesiminin beklentisi 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı.

    takvim.com.tr
    Kamu işçisine yapılacak zam belli oluyor

    700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak son toplantının ardından zam oranını duyuracak.

    İŞÇİNİN BEKLENTİSİ YÜZDE 45 ZAM
    Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

    İşçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

    EMEĞİN LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMEK DURUMUNDAYIZ
    Dün katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı.

    "700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet, emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. Rakamı yarın paylaşacağız."

    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.

        Kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranının da açıklanacağını duyurdu. Erdoğan, asgari ücretin tekrar gözden geçirileceğini açıkladı.

        Erdoğan, şunları kaydetti:
        Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."

        DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
        Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

            Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

            700 BİNDEN FAZLA İŞÇİ BEKLİYOR
            Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

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            Haberler Ekonomi 700 bin kamu işçisinin zam oranı belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
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