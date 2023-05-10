Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK yine özgürlük naraları attı: Bizim için tarihi fırsat





"ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde partisinin Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunan HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.