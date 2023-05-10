Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK yine özgürlük naraları attı: Bizim için tarihi fırsat

Türkiye tarihi seçimlere günler sayarken HDPKK ve CHP'nin kapalı kapılar arkasındaki anlaşmaları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce de "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyen HDP'li Sırrı Sakık yaptığı son açıklamada terörden tutuklu HDP'lilere özgürlük vadetti.
TARİHİ FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ
İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, Sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?
"ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ"
Geçtiğimiz günlerde partisinin Erzurum mitinginde açıklamalarda bulunan HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.
Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.
DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA: VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA
Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir."