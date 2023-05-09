CHP ve PKK slonganları atan kişiler, AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan ve AK Parti üyelerinin bulunduğu AK Parti seçim otobüsüne saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşanan vahşetin ardından A Haber'e konuşan Savcı Sayan, "Biz geldiğimiz günden beri şiddete maruz kalıyoruz. Özellikle CHP ve PKK sloganları atan bir grup tarafından sürekli saldırı altındayız. Önceki hafta bizim arka camımızı komple indirdiler, sürekli bize taş atıyorlar, kaç defa otobüsün döşemesini yeniledik. Ancak ülkemizin huzuru ve refahı için bugüne kadar hiçbir şey söylemedik. Yazmadık çizmedik bunu sosyal medyada paylaşmadık. Her gittiğimiz yerde böyle saldırılara maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.