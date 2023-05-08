Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'e özel açıklamalar

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Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin Erzurum mitinginde yaşananlar hakkında açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınanlar var" ifadelerini kullandı.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Şanlıurfa'ya ilk geldiğim gün şehre büyük bir konvoyla girmiştik yolda selam verdiğim her bir hemşehrim sağ olsun selamımızı aldı bize selam verdi ve bizi bağrına bastı o günden bugüne her geçen gün Şanlıurfa'da çok büyük bir kabul büyük bir sevgi ve saygı gördüm. Gördüğüm bu sevgi ve saygı benim Şanlıurfalılara karşı yükümü daha da artırdı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞEREFTİR"

Ben şimdi bu sevgiye bu saygıya bu kabule karşı nasıl teşekkür edeceğimi düşünüyorum. İnşallah seçimden sonra yapacağımız işlerle dökeceğimiz alın teriyle Şanlıurfalı hemşehrilerimize bu kabulün teşekkürünü öderiz diye düşünüyorum.

Şanlıurfa hazineler şehri, manevi hazineler, tarih, kültür medeniyet hazineleri, tarım ve mutfak hazineleri ve daha birçok hazinesi olan bir şehir. Böyle bir şehirde dünyanın parmakla gösterdiği yerlerden birinde peygamberler diyarında onların torunlarına hizmet etmek hizmetkar olmak benim için büyük bir onur büyük bir şereftir. İnşallah bu onura bu şerefe layık olacağız. Rabbim bizi Şanlıurfalılara karşı mahcup etmesin diye dua ediyorum.

1,7 MİLYON KİŞİYLE İSTANBUL MİTİNGİ

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ERZURUM'DA MİTİNG GERİLİMİ

Gönül isterdi ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınanlar var

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