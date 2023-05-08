14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve yandaşlarından şehir eşkıyalığı! AK Partili vatandaşlara saldırıyorlar

Olay anı, ilçe başkanlığının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırı esnasında kendisinin de orada olduğunu belirten AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, "Önce küfür edip ardından bana doğru hamle yaptılar. O sırada arkadaşlarımızdan biri merdivende bayrak asıyordu. Merdiveni tutan arkadaş, olayı görünce merdiveni bırakıp benim yanıma geldi. Bu sırada merdivenin üstündeki arkadaşımız yere düştü. Toplam 5 kişiydiler. İkisi saldırdı. Küfür edip yumruk attılar. Aynı kişiler, daha önce de fiziki bir saldırı girişiminde bulunmuşlardı. Bir süredir de sosyal medya üzerinden partiye ve bize sözlü saldırıda bulunuyorlardı. Şikayetçi olduk" dedi.