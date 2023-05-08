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    • 08.05.2023 10:05
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    • 08.05.2023 10:50
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    14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve yandaşlarından şehir eşkıyalığı! AK Partili vatandaşlara saldırıyorlar

    Türkiye tarihi bir seçime adım adım ilerlerken muhalefet saldırgan tutumundan hiç vazgeçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de AK Partili olduğunu söyleyen vatandaşların darp edilmesinin ardından şimdi de Bursa’da CHP’li bir grup, AK Partili bir genci kaynar su ile yaktı. İzmir Urla’da ise bayrak asan bir AK Partili, 4 kişinin saldırısına uğradı.

    CHP’liler AK Partili vatandaşlara saldırıyorlar

    Bursa'da, elindeki AK Parti logolu rüzgar gülü ile CHP Seçim Bürosuna giren 10 yaşındaki çocuk, seçim bürosundaçaycı Mustafa A.'nın saldırısına uğradı. Mustafa A. adlı saldırgan, elindeki kaynar çay bardağını çocuğa fırlattı. Neye uğradığını anlayamayan küçük çocuğun boyun ve sırt bölgesinde birinci derecede yanıklar meydana geldi.

    EVİNE GİDİP BASKI KURDULAR
    Skandal olayın ardından çocuğun evine giden CHP'li İlçe yöneticileri ise cep telefonlarının kamerasını açarak, çocuğa, "Çayı kendi kendine döktüğünü söyle, çaycı amca bir şey yapmadı ben yanlışlıkla döktüm de" diyerek ikinci bir skandala daha imza attı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, önce fiziksel ardından da psikolojik şiddete maruz kalan çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Çocuğun üzerine kaynar çay dökerek yaralanmasına neden olan Mustafa A. ise tutuklandı.

        KÜFÜR EDİP SALDIRDILAR
        İzmir'de, AK Parti Urla İlçe Başkanlığı önünde bayrak asan bir partiliye yoldan geçen 4 kişi saldırıp, yumrukladı. Saldırganlar çevredeki vatandaşların araya girmesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay anı, ilçe başkanlığının güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırı esnasında kendisinin de orada olduğunu belirten AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, "Önce küfür edip ardından bana doğru hamle yaptılar. O sırada arkadaşlarımızdan biri merdivende bayrak asıyordu. Merdiveni tutan arkadaş, olayı görünce merdiveni bırakıp benim yanıma geldi. Bu sırada merdivenin üstündeki arkadaşımız yere düştü. Toplam 5 kişiydiler. İkisi saldırdı. Küfür edip yumruk attılar. Aynı kişiler, daha önce de fiziki bir saldırı girişiminde bulunmuşlardı. Bir süredir de sosyal medya üzerinden partiye ve bize sözlü saldırıda bulunuyorlardı. Şikayetçi olduk" dedi.
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        CHP’liler AK Partili vatandaşlara saldırıyorlar
        Haberler Güncel 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve yandaşlarından şehir eşkıyalığı! AK Partili vatandaşlara saldırıyorlar
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