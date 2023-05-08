14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve yandaşlarından şehir eşkıyalığı! AK Partili vatandaşlara saldırıyorlar

Bursa'da, elindeki AK Parti logolu rüzgar gülü ile CHP Seçim Bürosuna giren 10 yaşındaki çocuk, seçim bürosundaçaycı Mustafa A.'nın saldırısına uğradı. Mustafa A. adlı saldırgan, elindeki kaynar çay bardağını çocuğa fırlattı. Neye uğradığını anlayamayan küçük çocuğun boyun ve sırt bölgesinde birinci derecede yanıklar meydana geldi.
EVİNE GİDİP BASKI KURDULAR
Skandal olayın ardından çocuğun evine giden CHP'li İlçe yöneticileri ise cep telefonlarının kamerasını açarak, çocuğa, "Çayı kendi kendine döktüğünü söyle, çaycı amca bir şey yapmadı ben yanlışlıkla döktüm de" diyerek ikinci bir skandala daha imza attı.
Sabah'ta yer alan habere göre, önce fiziksel ardından da psikolojik şiddete maruz kalan çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Çocuğun üzerine kaynar çay dökerek yaralanmasına neden olan Mustafa A. ise tutuklandı.