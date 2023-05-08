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    • 08.05.2023 19:58
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    Maltepe’de panik anları: Seyir halindeki araç alev topuna döndü!

    Maltepe’de seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlnemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Maltepe’de seyir halindeki araç alev topuna döndü!

    Yangın, Maltepe Fındıklı Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

    İddiaya göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken aniden alev aldı.

    OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
    Otomobili durduran sürücü dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin ön kısmını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    ÖLEN VE YARALANA OLMADI
    Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobil kullanılmaz hale geldi. Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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    Haberler Güncel Maltepe’de panik anları: Seyir halindeki araç alev topuna döndü!
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