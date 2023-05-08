Maltepe’de panik anları: Seyir halindeki araç alev topuna döndü!

ÖLEN VE YARALANA OLMADI

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobil kullanılmaz hale geldi. Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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