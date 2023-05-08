Birleşmiş Milletler, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.
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- Güncel
- 08.05.2023 21:28
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- Son Güncelleme:
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- 08.05.2023 21:28
BM, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu araca yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı
Birleşmiş Milletler, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.
Birleşmiş Milletler, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.
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