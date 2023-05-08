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    • Güncel
    • 08.05.2023 21:28
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    • 08.05.2023 21:28
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    BM, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu araca yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı

    Birleşmiş Milletler, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.

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    Haberler Güncel BM, Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu araca yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı
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