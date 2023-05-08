Başkan Erdoğan 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu: "İstanbul evet derse bu iş biter"

Terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Bunların ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği gibi bir gayesi olabilir mi? Kendi ülkesini dışarıya şikayet edenden bu ülkenin hayrına bir şey olur mu? Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız.





DEV BULUŞMADA NELER YAŞANDI?

Maltepe Etkinlik Alanı'nın 5 katı büyüklüğündeki meydan doldu taştı. Sistemin sorunsuz çalışması için 80 vinç, 140 jeneratör ve 45 kule kullanıldı.

Alanda 12 bin 600 personel görev aldı. 15 ayrı noktada otopark hizmeti sağlandı. 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu, engelliler unutulmadı. Miting, 40 ayrı ekranla herkesin rahat izleyebileceği şekilde tasarlandı.



İSTANBUL EVET DERSE BU İŞ BİTER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi"nde tam 1 milyon 700 bin kişiye seslendi. Muhalefeti ve dış güçleri eleştirdi:





Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz...

İstanbul'u doğumdan bu yana aşkla sevdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından, orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değil; İstanbul aynı zamanda Türkiye'dir. Atatürk Havalimanı havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz.