Son dakika: 7'li koalisyonun ortağı HDP, Çanakkale'de oy istediği vatandaşları dövdü

Çanakkale'de bir kahvehanede farklı siyasi görüşe sahip iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
İl merkezindeki kahvehanede oturan vatandaşlar, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine gelen HDP Çanakkale Milletvekili adayı Adile Yalçın ile sohbet etti.
Yalçın'ın selamlaşmak istediği bir kişi, kendisinin prensip gereği bayanlarla tokalaşmadığını belirtmesi üzerine tartışma yaşandı.
Tartışma, araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi.
Bunun ardından kahvehaneye gelen ve HDP üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki vatandaşları darbetti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Kahvede otururken HDP'nin milletvekili adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben 'bayanlarla tokalaşmıyorum' dedim. 'Tamam' dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Parti'li olduğumu söyledim, o ana kadar herhangi bir şey yoktu. Sonra bir başkası geldi, ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç, dört kişi saldırdılar. Polisler geldi ortalık sakindi. İkinci defa ise üç, dört arabayla 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale getirdiler."